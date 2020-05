Para reducir contagios, Suteba plantea la entrega de alimentos o depositar dinero a las familias

Tweet El sindicato volvió a pedir por la regularización de la jornada laboral de los docentes y también propuso otras medidas para prevenir posibles contagios en las instituciones educativas. Piden un protocolo claro para accionar ante un caso positivo de coronavirus. El sindicato volvió a pedir por la regularización de la jornada laboral de los docentes y también propuso otras medidas para prevenir posibles contagios en las instituciones educativas. Piden un protocolo claro para accionar ante un caso positivo de coronavirus. El Frente de Unidad Docente Bonaerense volvió a manifestar la necesidad de regular el trabajo de los y las docentes en sus casas, que por la cuarentena no se rigen por un horario específico y también de plantear nuevos acuerdos dentro de los establecimientos que continúan abiertos para la entrega de alimentos. Además, pidieron un protocolo para saber cómo actuar ante la aparición de un caso positivo de Coronavirus y anunciaron algunas medidas claves, como la posibilidad de regular actos públicos virtuales y extender el plazo para el ingreso a la docencia. Desde Suteba propusieron que se “garanticen las condiciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el marco de concentraciones importantes de personas que acuden a retirar los bolsones”, planteando la posibilidad de que los mismos sean entregados por la institución, o bien depositar un dinero equivalente a la cuenta de los padres de los alumnos. A su vez, se planteó “la necesidad de evitar que acudan a ese trabajo aquellos trabajadores que deban utilizar el transporte público, que se garanticen los insumos de higiene y seguridad correspondientes y la importancia de que haya personas abocadas a vigilar el cumplimiento de esas condiciones”. “Entendemos que vamos a avanzar en protocolos bien concretos que delimiten claramente esta situación y que incluso ayuden a los Directivos a trabajar en el supuesto de detección de casos positivos, cuestión que se fue dando en los últimos días, cuando las autoridades escolares se enteran que algún integrante de la Comunidad Educativa estaba infectado y había estado en la cola para llevarse el bolsón”, manifestó la Secretaria Gremial de Suteba, Marcela Escobar. Becas UNLP

La docente explicó que "esto genera temor porque no tenemos en claro cómo hay que actuar en esa situación y es por eso que pedimos que se generen protocolos bien concretos". La docente explicó que "esto genera temor porque no tenemos en claro cómo hay que actuar en esa situación y es por eso que pedimos que se generen protocolos bien concretos". Después, la reunión del Frente Docente avanzó con la necesidad de regular la jornada laboral de los educadores. A su vez, se aclaró en dicha jornada que los trabajadores de la Educación tienen una sola jornada laboral que está delimitada por un tiempo concreto, que es el remunerado, y es en ese tiempo que deben distribuirse las tareas que ocurren en el ámbito del hogar y la Escuela. En la reunión también se trataron otros temas relacionados con el calendario de actividades docentes: -Se avanzó en la posibilidad de regular actos públicos virtuales y a la distancia para poder normalizar la designación del personal docente -Se planteó el ingreso a la docencia ya que está claro que va a extenderse el plazo, por lo que se solicitó que se pudiera elevar toda la documentación de manera digital para no demorar el resto de las acciones docentes que dependen del ingreso -Se trató la no ejecución de servicios provisorios