Incertidumbre por los viajes de egresados: padres piden respuestas concretas

Desde el Gobierno notificaron que se podrán realizar desde en septiembre de forma escalonada. Los familiares esperan una definición rápida o la devolución del dinero Alrededor de 140.000 estudiantes llegan cada año a la ciudad rionegrina de Bariloche para festejar de su viaje de egresados, pero este sector está en crisis desde que el presidente, Alberto Fernández, decretó el aislamiento obligatorio por la presencia del coronavirus (Covid-19) en Argentina. Por este motivo, las familias de los alumnos que ya abonaron el viaje esperan una respuesta por parte de las empresas y desde el Gobierno plantean la posibilidad de retomarlos en septiembre de "forma escalonada", aunque sin certezas. Hasta el momento, los vuelos se encuentran suspendidos por tiempo indefinido, y lo mismo ocurre con los micros de turismo ya que no pueden circular por la cuarentena. Ante esta incertidumbre, las familias de los alumnos realizaron los reclamos correspondientes con las empresas, aunque en la mayoria de los casos no encontraron respuestas concretas. Esta mañana, desde el Gobierno informaron que se prevé que a partir de septiembre los viajes de egresados a Bariloche se pueden llevarse a cabo de manera "escalonada". "No tenemos la certeza, pero el mes de septiembre puede llegar a ser la posibilidad de recuperar el turismo interno", aseguraron. "Estamos trabajando con el ministro de Turismo, Matías Lammens, y lo hemos conversado con las cámaras (del sector turístico)", sostuvo Nicolás Trotta. El integrante del Gabinete declaró en una entrevista radial que se debe "encontrar un momento de aquí al año próximo para que de manera escalonada los chicos de quinto año de las escuelas puedan celebrar sus viajes de egresados". En ese sentido, el titular de la cartera educativa precisó que "son más de 140 mil estudiantes de todo el país, que ya han pagado por el viaje", así como también destacó la importancia de la cuestión para el sector del turismo en Bariloche. Trotta insistió en que la solución será "viajar escalonadamente", tanto para evitar una eventual propagación del coronavirus como "una saturación del mercado interno" en la ciudad rionegrina. Con respecto a las fechas viaje, las madres sostuvieron que visitar Bariloche fuera de las vacaciones de invierno cambia completamente el contrato del plan del viaje ya que, como establece el Gobierno, una de las principales actividades elegidas por los adolescentes son las salidas a diferentes boliches: "Las discos estarán cerradas por todo el 2020 y no tienen fecha exacta de apertura en 2021", sostuvo una mamá del Colegio Divina Pastora del barrio de Mataderos. Al contactarse con la empresa Travel Rock, las familias de los estudiantes obtuvieron como respuesta que el viaje se podría reprogramar entre enero febrero o marzo, pero "para aquel entonces los alumnos comenzarán la facultad, además de que las condiciones del paquete que fue abonado no serían las mismas", explicó una madre. Por otro lado, entre se discunten diferentes opciones para llegar a una solución. Una de ellas es "esperar y viajar cuando la empresa o el Gobierno lo dispongan. Otra alternativa es que apenas abran las oficinas de Travel, que no tienen fecha de apertura todavía, se pueda tramitar el reintegro del viaje, que tampoco sabemos porcentaje de reintegro ni como lo van a implementar", manifestaron.