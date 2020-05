Inscripción abierta: cómo acceder a las computadoras y tablets que entrega la UNLP

Tweet La beca está destinada a aquellos estudiantes que no cuentan con recursos socioeconómicos para solventar equipos con acceso a internet. Los dispositivos serán dados en comodato. El paso a paso para inscribirse La beca está destinada a aquellos estudiantes que no cuentan con recursos socioeconómicos para solventar equipos con acceso a internet. Destinada a estudiantes sin recursos socioeconómicos para solventar equipos con conexión a internet, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la inscripción a la beca “Tu PC para Estudiar”, que ofrece en comodato una computadora de escritorio, una notebook o una tablet para que utilicen mientras duren sus carreras. La iniciativa de la Presidencia de la casa de estudios platense busca “garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para estudiar”, en el marco del nuevo escenario de aprendizaje a distancia que impuso la pandemia y el aislamiento social obligatorio. Puesto en marcha a través de la prosecretaría de Bienestar Universitario, el beneficio podrá ser solicitado hasta el 9 de junio completando el formulario disponible en el sitio web de becas de la institución, ingresando con el usuario único UNLP. Los requisitos para conseguir los equipos son ser estudiante de grado de alguna de las carreras de la casa de estudios, no poseer un título universitario y/o terciario previo y que los ingresos del grupo familiar no superen los montos establecidos en cada convocatoria. Además, en caso de estudiantes avanzados, deberán haber aprobado, con examen final o promoción, al menos dos materias durante el último ciclo lectivo, período comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Finalizada la convocatoria, se realizará un proceso de evaluación y selección y los inscriptos recibirán una notificación en el sistema de becas informando sobre el estado de la solicitud. En esta instancia, se podrá solicitar documentación respaldatoria. Próximo >