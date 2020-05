Tweet La Intendente de General Pico Fernanda Alonso estuvo en el aire de Master FM 102.1 de América y se refirió al conflicto que surgió a partir del cierre del puesto caminero Trebolares en cercanías de González Moreno Refeririendose a los vinculos con Rivadavia y la localidad de González Moreno Alonso dijo "Tenemos un permamente contacto y una realidad que simplemente nos divide una posición geográfica pero después en el resto convivimos a diario" LA CHARLA CON REYNOSO "A la mañana (del martes) me llamo Patricia Bascal, la delegada de GM y por la tarde el Intendente que me consultaba preocupado por lo que era el paso de la ambulancia y de las farmacias que generalmente compran aquí en la drogería de General Pico y eso es algo que ya estaba garantizado desde el momento en que se toma la decisión de firmar este decreto por parte del gobierno de la provincia" dijo la Intendente pampeana "Le trasmití esto y de hecho cuando me llamo Reynoso ya había pasado el vehículo que lleva el abastecimiento de la drogería" agregó en Master FM 102.1 de América. Con respecto a las personas que viven en América o González Moreno y tienen su familia en Pico la Intendente dijo "Ver a las familias no es algo que este permitido vivas donde vivas, no nos podemos estar visitando porque estamos viviendo un aislamiento preventico social y obligatorio que sigue vigente en todo el país" "Nosotros en La Pampa tuvimos un solo encuentro con la familia que es el que permitió el Sr. Gobernador el domingo 17 de mayo y la verdad es que fue una movilización importante la que vivió la provincia porque la gente fue de una localidad a otro y permitió esto de vernos hasta 10 personas. No es algo que este permitido ir a visitar a la familia". Alonso contó que al ser una persona pública y tener una excepción desde el día 1 de la cuarentena no la habilita para ir todos los días a visitar a su madre "voy para abastecerla de lo que necesite, no voy de visita". LOS QUE TIENEN CAMPO EN LA PAMPA Para que las personas que viven en Pcia de Buenos Aires puedan ir a sus establecimientos agrícolas ganaderos en la provincia vecina" Pueden ingresar a La Pampa por las rutas 188 o por la 5 que son los pasos que nos ligan directamente con Buenos Aires . Se que son más kilómetros, no es que desconozco la zona pero es la posibilidad que están teniendo hoy. Esto es lo que se fue pactando a medida que entra en vigencia el decreto. No ha habido otra flexibilización que permita el ingreso por González Moreno a la gente que tiene campo en La Pampa. No es que tienen prohibido el ingreso sino que pueden ingresar por otro lugar" "Esto es parte de lo que se esta analizando y vamos a trabajar en ese sentido para facilitarle esa posibilidad pero hoy ya lo permitido es esto. Si es cierto que somos la localidad más próxima González Moreno, que eso nos hace vecinos y veremos la forma de seguir conviviendo y que los vecinos puedan seguir accediendo pero hoy lo permitido es esto" refiere Alonso resaltando una vez más la posiblidad de poder ingresar a la provincia por las rutas nacionales 188 y 5. "Con el Gobernador Ziliotto lo estuvimos charlando en el día de ayer por eso te digo que estamos trabajando" expreso la Intendente al periodista Ricardo Novo en la radio de Rivadavia. EL OBJETIVO DEL DECRETO "Es mantener la condición epidemiológica que tiene La Pampa . Obviamente que se que Uds tienen la misma condición epidemiologica que nuestra provincia, son zona verde, no han tenido situaciones, no es lo mismo que AMBA. Pero la jurisdicción del Gobernador llega hasta ahí, es una determinación que ha tomado él porque además hubo personas que han ingresado a La Pampa sin autorizaciónes nacionales o provinciales, esto a sido de público conocimiento y a pasado también en el puesto de Trebolares" LAS CHARLAS CON CARLOS VERNA Refiriendose a su "descubridor" político y quien la llevar a acompañarlo en su gestión al frente de la Gobernación como Ministra de Desarrollo Social, Alonso contó que "todos los días habló con Verna y hemos trabajado esto como una posibilidad de seguir analizandolo. Lo cierto es que el gobernador toma la decisión. No es solo González Moreno, no es un posicionamiento político contra esa localidad, La Pampa tiene 19 puestos camineros y quedaron habilitados solo 10. Tiene que ver con una distribución de los recursos y el sostenimiento de una condición epidemiológica que tiene La Pampa y por eso se toma esa determinación". LOS TURNOS MEDICOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO A ADULTOS MAYORES "Eso es parte de lo que estamos trabajando" expresa Alonso en el aire de Master FM cuando se le pregunta sobre los turnos médicos y el acompañamiento a los adultos mayores. Pasó que han mostrado turnos médicos para entrar y cuando se chequeaba no habáin venido a un turno médico. Eso pasa también y por eso pagan justos por pecadores. Todo eso se esta analizando a ver de que manera se pueda instrumentar un sistema de ingreso a la provincia donde podamos darle estrictamente la posibilidad a aquel que necesita venir a un médico o hacer una gestión a General Pico de la cual dependa una cuestión social". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA