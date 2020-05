Rivadavia es uno de los 42 distritos bonaerenses que siguen libres de coronavirus

Tweet En la vasta geografía bonaerense, y con una dinámica de cambios en las estadísticas propias de un virus que se propaga con rapidez, un tercio de los distritos de la Provincia no han contabilizado ningún caso. Te mostramos los municipios con un solo caso, la tabla con más de dos infectados y los fallecidos en cada partido. En la vasta geografía bonaerense, y con una dinámica de cambios en las estadísticas propias de un virus que se propaga con rapidez, un tercio de los distritos de la Provincia no han contabilizado ningún caso. De acuerdo a los datos suministrados por el ministerio de Salud bonaerense, que son actualizados más de una vez por día, hasta el 27 de mayo son 42 los municipios de la provincia de Buenos Aires que no han registrado hasta el momento ningún caso de coronavirus entre ellos se destaca Rivadavia Todos son del interior, incluso los pocos que pertenecen a la Primera y Tercera sección electoral están alejados del conglomerado que conforma el AMBA. De la Primera el único partido sin ningún caso confirmado es Suipacha; mientras que de la Tercera son Magdalena y Punta Indio, precisamente los más distantes del Conurbano. En la Segunda sección por ahora permanecen invictos Arrecifes; Capitán Sarmiento; Carmen de Areco y Rojas. En la Cuarta, en tanto, son Florentino Ameghino; General Arenales; General Pinto; General Viamonte; General Villegas; Hipólito Yrigoyen; Lincoln y Rivadavia. De la Quinta sección electoral, los que no tienen casos son Ayacucho; Castelli; General Alvarado; General Guido; General Madariaga; General Paz; Las Flores; Lezama; Maipú; Monte; Pila; Rauch y Tordillo. En la Sexta permanecen indemnes Adolfo Gonzales Chaves; Benito Juárez; Coronel Pringles; Coronel Suárez; General La Madrid; Pellegrini; Saavedra; Salliqueló; Tornquist y Tres Lomas Mientras que la Séptima sección no registran contagiados Bolívar; General Alvear; Roque Pérez y Tapalqué. Los que tienen un solo caso Son 24 los municipios que, hasta el momento, registran un solo caso. Con una particularidad que se dio en Leandro N. Alem y Carmen de Patagones, donde la persona del distrito infectada con COVID-19 falleció. Las muertes corresponden a una mujer de más de 80 años en Alem, y otra mujer, de más de 70 años en el municipio más austral de la Provincia. En la Primera sección sólo se constató un solo caso en Navarro y General Las Heras, mientras que no hay ninguno de la Tercera que registre un contagio único. De la Segunda tienen un solo caso Pergamino; Ramallo y Salto De la Cuarta aparecen Carlos Tejedor y Leandro N. Alem (fallecida). En la Quinta sección el caso único se registra en Balcarce; General Belgrano; General Lavalle; Mar Chiquita; Pinamar; San Cayetano y Villa Gesell. En la Sexta son Adolfo Alsina; Coronel Rosales; Coronel Dorrego; Daireaux; Guaminí; Laprida; Monte Hermoso; Patagones (fallecida) y Puán. En la Séptima se registró el primer caso ayer en Veinticino de Mayo, siendo el único constatado hasta el momento aunque se estudia a las personas que estuvieron en contacto con la mujer de más de 30 años a la que se le comprobó la presencia del virus La tabla con más de dos casos A continuación se detallan los municipios que tienen dos o más casos, y la cantidad de decesos producidos hasta este 27 de mayo en cada uno de ellos. El distrito que más contagios registra es La Matanza, lo que es bastante lógico ya que cuadriplica en población al segundo municipio más poblado de la Provincia. No obstante, no es el partido en el que se registran más muertes. Ese triste récord hasta ahora lo tiene General San Martín, con 19 muertes, mientras que le siguen La Matanza y Merlo con 18. Luego se ubican Malvinas Argentinas con 11 y Morón con 10. Alberti 2 (0 fallecidos) Carlos Casares 2 (0 fallecidos) Junín 2 (0 fallecidos) Lobería 2 (0 fallecidos) Lobos 2 (0 fallecidos) Pehuajó 2 (1 fallecido) San Andrés de Giles 2 (1 fallecido) San Pedro 2 (0 fallecidos) Trenque Lauquen 2 (0 fallecidos) Azul 3 (0 fallecidos) Bragado 3 (0 fallecidos) Colón 3 (0 fallecidos) Dolores 3 (0 fallecidos) La Costa 3 (0 fallecidos) Necochea 3 (0 fallecidos) Olavarría 3 (0 fallecidos) Saladillo 3 (0 fallecidos) Tres Arroyos 3 (0 fallecidos) Chivilcoy 4 (0 fallecidos) Ensenada 4 (0 fallecidos) Mrcedes 4 (0 fallecidos) Exaltación de la Cruz 4 (2 fallecidos) Nueve de Julio 5 (0 fallecidos) Varadero 5 (0 fallecidos) Tandil 5 (0 fallecidos) Chacabuco 6 (0 fallecidos) Brandsen 7 (0 fallecidos) Chascomús 7 (0 fallecidos) San Nicolás 7 (1 fallecido) Villarino 7 (0 fallecidos) Cañuelas 9 (1 fallecido) Berisso 12 (0 fallecidos) Zárate 12 (1 fallecido) General Rodríguez 15 (1 fallecido) San Antonio de Areco 16 (1 fallecido) Marcos Paz 19 (0 fallecidos) Presidente Perón 30 (0 fallecidos) Campana 35 (3 fallecidos) General Pueyrredón 37 (2 fallecidos) Luján 37 (3 fallecidos) Ituzaingó 48 (8 fallecidos) Bahía Blanca 51 (2 fallecidos) Hurlingham 52 (0 fallecidos) San Fernando 58 (0 fallecidos) San Vicente 60 (4 fallecidos) José C. Paz 63 (7 fallecidos) San Miguel 81 (6 fallecidos) Vicente López 99 (6 fallecidos) Tigre 105 (6 fallecidos) Esteban Echeverría 109 (0 fallecidos) Malvinas Argentinas 111 (11fallecidos) Pilar 112 (6 fallecidos) Berazategui 116 (3 fallecidos) Ezeiza 117 (1 fallecido) La Plata 124 (7 fallecidos) San Isidro 124 (7 fallecidos) Tres de Febrero 127 (7 fallecidos) Florencio Varela 134 (5 fallecidos) Morón 137 (10 fallecidos) Escobar 138 (8 fallecidos) Moreno 144 (6 fallecidos) Almirante Brown 188 (6 fallecidos) Lomas de Zamora 193 (4 fallecidos) Lanús 204 (3 fallecidos) Merlo 224 (18 fallecidos) General San Martín 247 (19 fallecidos) Avellaneda 273 (6 fallecidos) Quilmes 410 (5 fallecidos) La Matanza 537 (18 fallecidos)