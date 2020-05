Familias aún más separadas: lo que también deja la restricción de ingreso desde González Moreno

Tweet La reciente decisión de las autoridades pampeanas de restringir el paso desde el territorio bonaerense a través de la Ruta Provincial 4, puesto caminero de González Moreno, genera numerosas reacciones a ambos lados de ese límite. La reciente decisión de las autoridades pampeanas de restringir el paso desde el territorio bonaerense a través de la Ruta Provincial 4, puesto caminero de González Moreno, genera numerosas reacciones a ambos lados de ese límite. En las últimas horas, se multiplicaron en las redes sociales las intervenciones de vecinas y vecinos de aquella localidad y de General Pico opinando sobre las diferentes consecuencias e implicancias de la restricción. Una de las espontáneas voceras de quienes cuestionan la forma en que se lleva a cabo la nueva limitación al tránsito de vehículos y personas, es Fanny Leani, nativa de la localidad bonaerense pero residente en Pico desde hace varios años. Con familiares y numerosos allegados en aquel pueblo, recibió y amplificó las diversas inquietudes provocadas por la situación de referencia, en el contexto del aislamiento social obligatorio vigente. “Carta abierta al pueblo” es el título de un texto que Fanny redactó y publicó en Facebook para darle cauce a las impresiones negativas que genera el corte en la ruta, desde su perspectiva y la de quienes integran ese amplio grupo de personas que por vínculos comerciales, culturales y afectivos están en permanente comunicación e intercambio entre Pico y González Moreno. “Cortaron el paso de la caminera y nos dan dos opciones para venir a Pico, que implican desplazarse por caminos que la mayoría no conoce y que acarrean mayores costos porque pasa a ser el doble de combustible, y el doble de tiempo en viajes. Porque son varias las personas que van a trabajar de Pico a González Moreno, y los que vienen desde allá a trabajar a Pico”, planteó inicialmente Leani a La Reforma en la tarde de ayer. “Lo que decimos –prosiguió Fanny- es que deberían dejar habilitado como mínimo para trabajar y poder venir a Pico a los médicos. La gente de González Moreno toda la vida ha hecho tratamientos acá. La gente transcurre su vida entera en relación con la comunidad de Pico, desde la compra de un auto hasta las máquinas y los insumos para los campos. La relación comercial con La Pampa es de un 90 por ciento, y es muy poco lo que se compra en lugares de la provincia de Buenos Aires, como Trenque Lauquen u otras”, explicó. “Y con todo es así. Las obras sociales las contratan acá, los seguros también, y vienen a escribanías y estudios contables. Acá en Pico queda mucha plata de González Moreno, hay una relación mutua entre las comunidades. Y ahora, con el corte en el puesto caminero, se dificultan los desplazamientos y se aumentan los costos. Los que transportan cereales y animales también tienen mayores costos, justo en este momento tan complicado”, argumentó Leani . Luego puso de relieve que “se plantea entonces la necesidad de ver si se puede hacer una excepción con González Moreno, dentro de lo que es el partido de Rivadavia, o con todo el partido, porque desde el primer día allí se siguió el protocolo y se tomaron todas las precauciones, han sido muy estrictos, interrumpieron trabajos y algunas actividades, hicieron muchas cosas bien y no hubo casos de Covid 19. El cuidado fue exhaustivo. Entonces nos parece que podrían mirar cómo es la situación y hacerle lugar a esas excepciones”, insistió. “También hay gente de la pampa que está disconforme- amplió Fanny Leani-. Yo hice circular una nota en la que pedía que los que sientan afectados que también lo digan. Este es un tema de supervivencia además, hay gente que viene a dializarse acá, además hace mucho que no hay micros entre González Moreno y Pico. Hasta ahora había gente que para poder venir a Pico tenía que juntarse y pagar entre tres o cuatro, que van a hacer ahora, cuánto les va a costar?”, cuestionó Leani. Via: La Reforma < Prev Próximo >