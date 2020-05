Tras caer de un moto una jóven terminó en el Hospital

Tweet El siniestro vial ocurrió este jueves 28 por la mañana en la esquina de Italia y Rivadavia donde una mujer que transitaba a bordo de un ciclomotor cayo al asfalto. Luego de ser llevada al nosocomio se constató que no sufrió lesiones. El siniestro vial ocurrió este jueves 28 por la mañana en la esquina de Italia y Rivadavia donde una mujer que transitaba a bordo de un ciclomotor cayo al asfalto. Según informó la policía local una jóven de 22 años que manejaba una moto Honda CG Titán color negra cayó del biciclo golpeando contra el asfalto. La mujer fue trasladada al Hospital Municipal donde después de realizarle algunos exámenes fue dada de alta por no presentar lesiones El Comisario Sergio Rodríguez contó a a este medio que no se labraron actuaciones policiales ni judiciales por el suceso. < Prev Próximo >