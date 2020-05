Una mujer con coronavirus concurrió a un funeral en Lobos: aislaron a 50 personas

Tweet Se juntaron para despedir a un joven que había fallecido en un accidente, pero entre los asistentes había una mujer que dio positivo en Covid-19. Se juntaron para despedir a un joven que había fallecido en un accidente, pero entre los asistentes había una mujer que dio positivo en Covid-19. En las últimas horas, las autoridades sanitarias de la localidad bonaerense de Lobos debieron aislar a unas 50 personas que mantuvieron un contacto estrecho con una mujer que dio positivo en coronavirus durante un responso. La paciente tiene 82 años, es vecina del Barrio República, y está internada en el hospital zonal de Lobos en estado estable, y se trata del segundo caso detectado en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. A través de un comunicado informaron que “a última hora del martes, se ha recibido por vía oficial, a través del sistema informático de notificación sanitaria, que un caso estudiado en la ciudad de Lobos dio positivo para COVID-19”. Cuando realizaron el seguimiento de la paciente, para comprobar con quien tuvo contacto estrecho, se comprobó que la mujer había asistido a la despedida de su nieto de 19 años, quien había fallecido el 16 de mayo luego de chocar su moto contra un patrullero. Según detallaron diarios locales, la ceremonia se realizó en una casa particular y habrían asistido al menos medio centenar de personas, incluyendo a habitantes de otras localidades cercanas, cómo San Vicente y Merlo. Están investigando si estas personas ingresaron a la ciudad de manera clandestina por uno de los ingresos que está cerrado, ya que en los retenes no detectaron movimiento, según informó C5N. Cementerio de Lobos Por su parte, lo que dicen los vecinos de la zona contradice a las autoridades locales: “Ese día era un desastre, había como 200 personas en la Iglesia rodeando el coche fúnebre y casi nadie tenía barbijo. Habían cortado la calle y a la noche salieron más de 50 motos en caravana, provocando a la policía”. Aparentemente, en la puerta de la Iglesia hicieron una oración para despedir al joven. Mientras que el secretario de Seguridad de Lobos, Julio Rustom, sostuvo a InfoCañuelas: "No hubo misa ni velorio, nunca podríamos autorizar eso porque está prohibido. Los trascendidos dicen que los deudos se reunieron en una casa, pero no hay nada verificado. Solamente hubo un responso del cura en la vereda cuando el féretro pasó frente a la Iglesia. Todo lo demás son rumores sin fundamento. No hay ninguna certeza de cuándo se contagió la mujer ni dónde". Ante esta situación, las autoridades sanitarias procedieron a aplicar el protocolo de aislamiento obligatorio a aquellos que tuvieron contacto con la paciente, y realizaron más de 40 testeos a familiares y personas que tuvieron contacto estrecho con la paciente. “Hay mucha preocupación por las personas que estuvieron con ella en los últimos días. Aparentemente fueron muchas”, confesaron las fuentes. Los responsables municipales también recomendaron que aquellas personas que hayan mantenido contacto con los ahora asilados “mantengan las mismas pautas y aislamiento y precaución que la población general”. Próximo >