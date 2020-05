Coronavirus en Argentina: confirmaron 769 casos nuevos y sigue subiendo la cantidad de contagios

Tweet Este jueves se registraron ocho muertes y se alcanzó un récord de infectados para una jornada. El total de positivos asciende a 14.702 Este jueves se registraron ocho muertes y se alcanzó un récord de infectados para una jornada. El total de positivos asciende a 14.702 El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 8 muertes y 769 nuevos casos positivos por coronavirus. Así, el total de infectados en todo el país ascendió a 14.702 y las víctimas fatales llegaron a 508. Según la nueva información publicada en el parte diario de la cartera de Salud, se sumaron 7 nuevas muertes desde el último informe de la mañana. Se trata de cinco hombres, dos de 91 y 90 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; dos de 71 y 34 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y uno de 87 años, residente en la provincia de Chaco; y dos mujeres, una de 78 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 44 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires. Además, del total de contagiados en Argentina en el último día, 425 son de la ciudad de Buenos Aires, 299 de Buenos Aires, 28 del Chaco, 3 de Chubut, 3 de Neuquén, 2 de Misiones, 1 de Córdoba, 1 de Jujuy y 1 de Entre Ríos. Un caso que había sido asignado a la provincia de Córdoba en el parte anterior fue reclasificado a la provincia Buenos Aires, se aclaró en reporte diario. En tanto, como se dijo, esta mañana se registró una nueva muerte: una mujer, de 79 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas provincias sin casos de coronavirus. Así, la situación hasta el momento, según describió el parte, mostró que del total de los casos, 967 (6,6%) son importados, 6.450 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.051 (34,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Ayer fueron realizadas 4.863 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 145.081 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.197,3 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 4.617 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 107.098 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 37 años. Ayer, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó que “más del 85% de los departamentos del país se encuentran en una situación favorable, en una reapertura programada, con una vigilancia epidemiológica sensible para dar respuesta oportuna y en el Área Metropolitana de Buenos Aires necesitamos intensificar las acciones de detección precoz, de aislamiento, de cuidado a las personas que tengan confirmado el diagnóstico". “Es trabajar fuerte donde no hay casos para sostener las medidas de prevención, dónde hay un inicio de transmisión las estrategias oportunas para interrumpirlas y dónde la circulación es más intensa redoblar los esfuerzos para minimizar la transmisión”, añadió Vizzotti, quien destacó que el laboratorio del Instituto Malbrán está dando apoyo a la ciudad de Buenos Aires y “a disposición” de la Provincia en el procesamiento de las muestras obtenidas en los distintos barrios. Esta mañana, el jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, indicó que las proyecciones de la gestión porteña muestran que el aislamiento social, preventivo y obligatorio podría prolongarse entre seis y diez semanas, debido a la suba en la curva de contagios, según los registros del Ministerio de Salud de la Ciudad. Aunque la decisión de extender la cuarentena le corresponde al Gobierno nacional, el funcionario no descartó que la cuarentena pueda sostenerse hasta fines de julio o principio de agosto. Actualmente en el mundo 5.936.145 personase se contagiaron por coronavirus: 358.067 fallecieron y 2.389.056 lograron recuperarse. Próximo >