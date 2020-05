Se desplomaron los precios de las casas y departamentos por la cuarentena

Tweet El valor de las propiedades cayó desde el inicio del aislamiento. De acuerdo con los estudios, el precio de casas y departamentos bajó hasta un 30% en dólares. El valor de las propiedades cayó desde el inicio del aislamiento. De acuerdo con los estudios, el precio de casas y departamentos bajó hasta un 30% en dólares. Los precios de los inmuebles se desplomaron a raíz de la cuarentena implementada para combatir el coronavirus. En ese sentido, los valores de las propiedades experimentaron bajas de hasta un 30% en dólares, desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Durante la primera semana de apertura de las oficinas para la atención al público, las inmobiliarias realizaron operaciones que estaban postergadas por la pandemia y muchas de ellasmarcaron notorios descensos expresados en la moneda norteamericana. En ese sentido, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, explicó que, tras la vuelta al funcionamiento en gran parte del país, se realizó un trabajo administrativo y "lo que ha habido es mantenimiento de reserva de las operaciones de febrero y marzo que quedaron postergadas y en su mayoría no llegan a un buen término porque los compradores quieren una baja de valor". "Todavía no se permite la muestra de propiedades, lo reservamos supeditado a poder verlo", agregó el martillero y agregó que por ello "es mínima la posible concreción sin poder ver la propiedad, queda ese último paso que culturalmente es importante todavía para la gente". "Lo mínimo que se está concretando son las operaciones que quedaron en stand by en febrero y marzo, que llegaron a ver las propiedades", agregó. Por otra parte, Bennazar explicó que "en los valores es inevitable la baja, en su mayoría las propiedades por una cuestión de rentabilidad y reposición deberían bajar entre 20 y 30% y hasta un poco más". En esa misma línea, los especialistas del rubro señalaron que las consultas estuvieron en su mayoría vinculadas a cuestiones urgentes y a trámites que habían quedado pendientes de operaciones que habían comenzado antes de la cuarentena, al tiempo que manifestaron que "el precio hoy es 20% menos en dólares que antes que empiece la crisis del coronavirus, esto lo único que hace es reafirmar la caída que venía desde abril de 2018". "El sector está paralizado en un 75% desde el 2018 y esto se recrudeció con la cuarentena", agregó en tanto el vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, y en ese marco cerró: "Cuando se termine la cuarentena las propiedades tendrán que bajar su valor en un 25 o 30% debido a la suba del dólar y a la crisis económica". Próximo >