Este domingo comienzan en Rivadavia los Encuentros Familiares

Es una medida dispuesta por el Intendente Municipal Javier Reynoso y que fue aprobada y votada por unanimidad en el Concejo Deliberante este viernes. Será los días domingos y feriados entre las 8 y las 18 horas. Entrá en la nota y conoce el protocolo que deberemos cumplir PROTOCOLO PARA REUNIONES FAMILIARES Las reuniones familiares habilitadas en el artículo 1º del presente Decreto, deberán realizase de acuerdo a las siguientes consideraciones: Las reuniones familiares autorizadas por la presente norma, están limitadas a grupos familiares de cercanía , tanto en las condiciones determinadas por el art. 1°, como por su situación geográfica. Para casos de personas mayores de 60 (sesenta) años o incluidas en los denominados grupos de riesgo, se recomienda evitar sus traslados. A los fines de la reunión, no habrá limitaciones en razón del número de DNI. Deberán realizarse en domicilios particulares. Quedan prohibidas las reuniones en espacios públicos o sitios de alquiler como salones, campings, etc. Bajo ninguna circunstancia podrán realizarse reuniones sociales o juntadas que no sean exclusivamente familiares. La presente disposición NO implica la autorización de festejos o eventos sociales públicos o privados que no sean familiares, los cuales se encuentran expresamente prohibidos según lo dispuesto por el art. 10°, inc 2 del DNU N° 459/2020. Para el caso que se detecten reuniones que incumplan esta normativa, quedan habilitados para efectuar las correspondientes denuncias el teléfono 911 Se recomienda que la reunión se realice en un espacio abierto o con adecuada ventilación. No podrá haber más de diez (10) personas reunidas en el mismo domicilio. No podrá utilizarse el transporte público para desplazarse hacia el lugar de reunión. Se deberá concurrir con tapaboca y/o barbijo. Medidas de higiene recomendadas Disponer de solución de agua con alcohol al 70% y/o alcohol en gel en el domicilio. Desinfectar los pisos y los utensilios o implementos utilizados una vez finalizada la reunión. No compartir utensilios o vajilla. Mantener distancia de al menos 2 metros entre personas. Evitar en la medida de lo posible el contacto físico con otras personas. Higienizarse las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con alcohol en gel o solución sanitizante. Usar toallas de papel para el secado de manos y descartarlas inmediatamente después de su utilización en bolsa de residuos. Evitar tocarse el rostro con las manos. Ventilar el ambiente, durante y finalizada la reuníon desinfección Limpiar con paño húmedo con agua + hipoclorito de sodio puertas, picaportes, sillón, muebles, etc. que pudieron estar en contacto con el cliente. Técnica de doble balde / doble trapo para pisos: Coloque agua + detergente en un balde (10 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia. Sumerja el trapo de piso (para detergente) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde. Pase el trapo de piso con el secador. Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde. Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso. Una vez finalizado la limpieza con la mezcla de agua + detergente, repase todo el piso solo con agua limpia utilizando el trapo de piso anterior (limpio, sin detergente). Enjuague el trapo de piso en agua limpia. Coloque agua + hipoclorito de sodio en un balde (100 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia. Sumerja el trapo de piso (para hipoclorito de sodio) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde. Pase el trapo de piso con el secador. Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde. Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso. En todos los casos, cambiar el agua de enjuague a medida que está presente suciedad.