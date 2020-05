El Comisario Sergio Rodríguez quedó a cargo de una superestructura policial en Rivadavia

Tweet A partir de las modificaciones impuestas desde el área del Ministerio de Seguridad sobre la conformación de las distintas policías departamentales y distritales la Comisaria de la Mujer y la Familia ahora estará bajo la órbita de la jefatura Distrital a cargo del Inspector Rodríguez. Se llama Estación de Policía Departmental de Rivadavia. A partir de las modificaciones impuestas desde el área del Ministerio de Seguridad sobre la conformación de las distintas policías departamentales y distritales la Comisaria de la Mujer y la Familia ahora estará bajo la órbita de la jefatura Distrital a cargo del Inspector Rodríguez. Se llama Estación de Policía Departmental de Rivadavia. En una charla con el periodista Ricardo Novo el propio Rodríguez contó que "Esta reforma pretende un trabajo más directo y una serie cambios en la estructura de nuestro trabajo interno para mejorar aún más los resultados que se vienen logrando" Rodríguez contó que a partir de ahora su función "será la de coordinar y supervisar las tareas que realicen desde la Comisaria de América, los destacamentos del distrito y a esto sumarle la estructura de la Comisaría de la Mujer y la Familia" Todos estos lugares seguirán teniendo los mismos responsables que hasta ahora; en la Comisaria de América el Comisario Gastón Orellano, en la Comisaria de la Mujer la Sub Comisario Verónica Sequeira y en los destacamentos los encargados que ya se encontraban en sus cargos" Hablando sobre estadísticas,. Rodríguez contó a Master News que "Si comparamos Rivadavia con otros partidos vecinos, lo que sucede aquí es bastante particular, ya que tenemos menos delitos consumados y un promedio de esclarecimiento de alrededor del 60% de los hechos cuando en la mayoría de los distritos el promedio es del 40% Rodríguez además agregó que se podrá contar desde ahora con un sistema llamado CEPAL que es "unn sistema donde se cargan los delitos cometidos en la jurisdicción, esto antes funcionaba en la Departamental Trenque Lauquen y ahora tendremos la posibilidad de que funcione aquí en América y bajo mi supervisión lo que nos va a permitir tener registros actualizados continuamente sobre los delitos cometidos. Esto aún no se oficializó pero ya tomé la decisión de que la agente Perla Rodríguez sea la persona a cargo del área". Próximo >