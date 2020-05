La oposición en Rivadavia hizo una reunión político partidaria en pleno aislamiento social rompiendo la cuarentena

Tweet Por Rivadavia Primero Desde el Bloque de Concejales de Rivadavia Primero-Juntos por el Cambio, repudiamos enérgicamente este tipo de actitudes de funcionarios públicos, referentes políticos y militantes de Unidad Ciudadana y del Frente de Todos, que transgredieron las normativas vigentes poniendo en riesgo la salud de los rivadavienses, haciendo un uso abusivo de sus cargos públicos utilizándolos para fines políticos partidarios. América, Partido de Rivadavia, 29 de mayo de 2020.- VISTO Las publicaciones emanadas de redes sociales del partido político Unidad Ciudadana Rivadavia, el día 28 de mayo a las 19.44hs, relacionada con la visita a nuestra ciudad del Director Ejecutivo de la Región Sanitaria II, Pedro Hernández y el Director Asociado Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Juan Sánchez, dando publicidad claramente y sin lugar a dudas, de una reunión política partidaria. Y CONSIDERANDO Que en el marco de la pandemia del Covid-19, el gobierno nacional determinó por medio del DNU 297/2020 el aislamiento social preventivo y obligatorio en el territorio argentino , el cual fue prorrogando por medio de decretos posteriores hasta el día 7 de junio próximo. Que en este mismo decreto se plantean excepciones por medio del artículo 6°, a saber “Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios, y en su inciso 2) plantea la excepción de cumplimiento del aislamiento para las “autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades”. Es decir, siempre esta autorización es enmarcada en el contexto del aislamiento únicamente para la realización de actos esenciales en la emergencia, en su rol de funcionarios públicos. Que el pasado 28 de mayo se desarrolló una reunión partidaria en el local de Unidad Ciudadana en la ciudad de América, de la que participaron las siguientes personas: “la Coordinadora de Políticas de Territorio dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, María Emilia de la Iglesia; la presidenta del partido Justicialista, Natalia Despres (y actual Jefa de Oficina local de IOMA); y los concejales Toribio y Sallaber del Frente de Todos”, según consta en la publicación de la página de Facebook de Unidad Ciudadana Rivadavia la cual se adjunta como anexo al presente pedido de informes. Así como de las fotos que se adjuntan en la mencionada publicación, surge la presencia de Hernán Romero (referente de Unidad Ciudadana y Jefe de la Oficina de ANSES Local), el Director Ejecutivo de la Región Sanitaria II, Pedro Hernández y el Director Asociado Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Juan Sánchez. Que el funcionario público debe velar por el respeto a la Constitución Nacional y las leyes que se dictan en su consecuencia. Debe siempre hacer primar el interés público por sobre el particular. En este sentido, las autoridades y funcionarios deben entonces respetar y cumplir con lo normado por los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, y la excepción al cumplimento del aislamiento vigente no debe ser desvirtuado, y ser utilizado en forma abusiva e ilegal para la presencia en este tipo de encuentros políticos partidarios como los que se llevaron a cabo el día 28 de mayo próximo pasado. Por esto, como concejales nos preguntamos ¿dónde está el acto esencial que justifique esta reunión político partidaria en pleno aislamiento social? ¿Porque un ciudadano común debe respetar el aislamiento, respetar las reglamentaciones vigentes, y estos funcionarios y referentes políticos, haciendo abuso de un cargo público, desoyeron e incumplieron el cumulo de normativa vigente? ¿No deberíamos ser los funcionarios y referentes políticos quienes demos el ejemplo y cuidemos a nuestros vecinos siendo ciudadanos responsables frente a la grave situación que estamos viviendo? Que es dable destacar, que en el partido de Rivadavia, el Departamento Ejecutivo ha tomado estrictas medidas de prevención para evitar la propagación del virus Covid-19 en la población, logrando que al día de la fecha no existan casos positivos en el distrito y ser calificados por el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires como una zona de “alerta verde”. Que el departamento ejecutivo ha tomado la decisión de flexibilizar diferentes actividades para atenuar no sólo la crisis económica actual sino para atender y priorizar el bienestar psicofísico de nuestros vecinos, estableciendo estrictos protocolos dando el marco sanitario y de seguridad a cada una de las actividades autorizadas. Que el esfuerzo que todos los rivadavienses están llevando adelante para cumplir con la normativa y protocolos vigentes, no puede verse empañado por este tipo de actitudes poco responsables de parte de quienes deberían dar el ejemplo. Esta reunión partidaria, representa una violación a todas las normas establecidas por el gobierno nacional, provincial y municipal, con un claro abuso de los cargos institucionales que tienen estos funcionarios y militantes. Que por todo lo expuesto, los CONCEJALES DEL BLOQUE DE RIVADAVIA PRIMERO-JUNTOS POR EL CAMBIO elevan el siguiente: PROYECTO DE RESOLUCIÓN Artículo 1°: Solicitar al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollán, y al Director Provincial de Regiones Sanitarias, Dr. Adrián Héctor Gayoso, informe sobre los motivos de la reunión política partidaria de la que participaron el Director Ejecutivo de la Región Sanitaria II, Sr. Pedro Hernández y el Director Asociado Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Juan Sánchez, infringiendo la normativa nacional, provincial y municipal vigente. Artículo 2°: Repudiar enérgicamente la actitud de funcionarios públicos, referentes políticos y militantes de Unidad Ciudadana Rivadavia que transgredieron todas las normas nacionales, provinciales y municipales, poniendo en riesgo la salud de la población, abusando de sus cargos públicos y utilizándolos para fines políticos partidarios. 