¿Gallardo al espacio? Los memes por el parecido del técnico de River con uno de los astronautas de la misión de la NASA

Las redes sociales explotaron con la imagen de Bob Behnken, casi un clon del Muñeco. Y afloraron las bromas, que incluyeron dardos superclásicos Los ojos del mundo se posaron ayer en Estados Unidos, donde se esperaba el despegue de la misión tripulada de la NASA al espacio y operada con un cohete de la empresa SpaceX. Sin embargo, la operación resultó abortada menos de 20 minutos antes del lanzamiento, cuando el comando central determinó que las condiciones climáticas no iban a ser lo suficientemente auspiciosas. El nuevo intento tendrá lugar el próximo sábado. Al igual que el del martes, tendrá lugar en la plataforma 39A del centro espacial Kennedy, desde donde despegaron Neil Armstrong y sus compañeros de la misión Apollo 11. El cohete SpaceX, con la nueva cápsula Crew Dragon, buscará esta vez poder despegar hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). Quienes siguieron el histórico evento desde Argentina detectaron un parecido que generó una catarata de memes en las redes sociales. Bob Behnken, uno de los astronautas, junto a Doug Hurley, elegidos para la misión, resultó un clon de Marcelo Gallardo. Y ese link se viralizó durante las jornadas de ayer y hoy. Más allá del sorprendente parecido físico, sobre todo en las facciones del rostro, Robert Louis Behnken es seis años mayor que el Muñeco, ganador de 11 títulos en River, incluyendo dos Copas Libertadores. Nació en Creve Coeur, Misuri; y no en Merlo, provincia de Buenos Aires. Y no hay evidencia de que haya jugado al fútbol, como si lo hizo Gallardo, y en altísimo nivel, en el Millonario, la selección argentina, Mónaco, PSG y Nacional de Uruguay, entre otros clubes. ¿Se habrán cruzado, tal vez, cuando el DT jugó en el DC United, en 2008? Tampoco hay certezas. Pero Gallardo fue Behnken para los fanáticos del fútbol argentino. Y afloraron cientos de bromas. Los hinchas de River aprovecharon para burlarse, una vez más, de Boca, apelando al recuerdo de la Superfinal de la Libertadores de 2018 y a los triunfos en los mano a mano de la era del Muñeco, próxima a cumplir seis años. LOS MEJORES MEMES DEL GALLARDO ASTRONAUTA