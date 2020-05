Hay un posible caso de coronavirus en Santa Rosa

Por lo pronto, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó al ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, para que solicite a la Justicia Provincial que investigue la posible comisión de un delito: la acusación, presentada ante el fiscal Máximo Paulucci, es por violación de la cuarentena por parte de un camionero oriundo de Neuquén, que pernoctó en un domicilio de la ciudad de Santa Rosa.

La denuncia involucra también a los adultos que habitan la vivienda donde se alojó el camionero, informó el Gobierno pampeano a Diario Textual.

«Uno de los habitantes del domicilio donde se alojó el camionero es el caso sospechoso internado en el CEAR, en tanto que los restantes permanecen en cuarentena preventiva en su vivienda con custodia policial permanente», se comunicó.

Hoy, más temprano, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, dijo a Radio Textual (FM Sonar) que es “lógico” que en algún momento se registren nuevos casos de coronavirus Covid-19 en La Pampa. Hasta el momento, la provincia contabiliza 5 positivos -todos ya recuperados- y se han descartado 200 sospechosos.

«El estatus (sanitario) provincial que se ha alcanzado y que nos permite estar ingresando en la fase 5 de la cuarentena, se ha logrado gracias a la disciplina de la sociedad», dijo Kohan. «Pero lo más importante que debemos entender que se podrá sostener en la medida que la sociedad no se relaje en su disciplina. Debemos impedir una cadena de transmisión, pero eso no quiere decir que no haya casos. El virus nos rodea”, sostuvo.