El concejal del Frente de Todos - Somos Rivadavia visitó los estudios de Master FM 102.1. El cierre del puesto caminero Trebolares y la rendición de cuentas fueron los temas más importantes a los cuales se refirió El concejal del Frente de Todos - Somos Rivadavia visitó los estudios de Master FM 102.1. Hernández contó que apenas se dio la noticia del cierre en el puesto caminero cercano a González Moreno inmediatamente se comunicaron con la Intendente de General Pico Fernanda Alonso para que se reviera la medida "cuando se dispone esta cuestión ya había quedado exceptuado el traslado de enfermos en ambulancia y la conexción comercial con Pico sobre todo con las droguerías". "De la reunión no pudimos participar todos pero por una cuestión lógica, la Int. Alonso nos había invitado pero de la reunión no participamos quien habla ni Ana Paula Sallaber, si lo hizo el concejal Peti Toribio, creo que Rivadavia estuvo bien representado por el Intendente Reynoso, la Delegada de GM y el concejal Toribio" expresó el referente de la oposición. "Creo que se dio la lógica porque cuando pasan estas cosas a través del dialogo y aplicando el sentido común se busca la posibilidad de poder resolverlo. Los turnos médicos, la gente que esta relacionada al trabajo en los campos, lo mismo para las personas que son de González Moreno y trabajan en General Pico y viceversa, respetando un protocolo y llevando un control esta todo esto dentro de lo permitido" dijo Hernández en su charla con el periodista Ricardo Novo. LA RENDICIÓN DE CUENTAS "La Rendición de cuentas le tiene que interesar mucho a los vecinos porque es el control de como se gasta un presupuesto, es el control sobre ese presupuesto" dice el edil realizando la queja que "por Ley Organica tenemos 60 días y en esta oportunidad nos dieron solo 17 días y creo que esto es un capricho. Siempre los plazos fueron los adecuados, casi un mes y medio para controlar y esta vez no se dio así. Esto se lo hicimos saber al presidente del Concejo". EL SALDO NEGATIVO Hernández dice que " la Rendición de Cuentas da un saldo negativo de casi 19 millones de pesos si la comapramos con la del 2018, esa cerró con un superavit de 44 millones de pesos. Qué pasó con el dinero de los vecinos del partido, que de tener 44 millones, hoy tenemos déficit por 18 millones ? se pregunta el edil. Siguiendo con este tema el mismo responde "Pasó que entre los 44 millones a favor a los 18 millones de deficit, se realizaron las elecciones de 2019, y si se chequea los gastos del municipio, éstos subieron de manera exponencial entre agosto y octubre del 2019" El concejal del Frente de Todos agrega "No es casualidad, es que en esos meses el municipio se dedicó a repartir su presupuesto para ganar las elecciones y no para gestionar de manera eficaz. Por eso el bloque Frente de Todos Somos Rivadavia votó en contra de la rendición de cuentas del 2019. Un ejemplo, para que no queden dudas que el Municipio de Reynoso se dedicó más a ganar las elecciones que a gestionar el municipio, es que el presupuesto de emprendimientos productivos y locales fue de alrededor de 800 mil pesos y para publicidad, ese mismo año, destinó más de 2 millones". En su explicación en la radio del Grupo Master, Hernández expresó "Para poder ganar las elecciones hubo un despliegue descomunal en Rivadavia y eso termina generando un gasto, busca generar un efecto en el vecino que ve el movimiento que hay. La curva se dispara a partir de agosto y luego de las elecciones baja. En definitiva estamos hablando de los recursos de todos los rivadavienses. No tengo dudas que estas elecciones fueron las más caras de toda la historía del Partido de Rivadavia y la verdad es que necesitamos un municipio que tenga planes a largo plazo". MIRA LA NOTA COMPLETA