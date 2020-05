Santa Rosa: El test dio negativo y La Pampa sigue sin nuevos positivos de coronavirus

Tweet La Pampa, que se conmovió este fin de semana por la presunta ruptura de la cuarentena de un camionero y el posible contagio de Covid-19 a un familiar, finalmente hoy pudo mantener el estatus sanitario: el testeo por laboratorio al caso sospechoso dio negativo para coronavirus, según informó anoche el Ministerio de Salud de La Pampa. La Pampa, que se conmovió este fin de semana por la presunta ruptura de la cuarentena de un camionero y el posible contagio de Covid-19 a un familiar, finalmente hoy pudo mantener el estatus sanitario: el testeo por laboratorio al caso sospechoso dio negativo para coronavirus, según informó anoche el Ministerio de Salud de La Pampa. De esta manera, ya son 52 los días sin nuevos positivos: el último caso sigue siendo el registrado el 8 de abril. Ese día se confirmó que la esposa del llamado «paciente cero» estaba contagiada. Unos diez días después, se recuperó al igual que los otros primeros cuatro positivos. Las alarmas volvieron a encenderse, dijeron fuentes castrenses a Diario Textual, cuando un soldado voluntario se presentó con «placas en su garganta” en la guardia de la guarnición de Santa Rosa -ubicada sobre la Raúl B. Díaz-, por lo que las autoridades del Ejército activaron el protocolo interno y notificaron a Epidemiología de La Pampa. Finalmente pasadas las 23 horas las autoridades sanitarias confirmaron que no está contagiado. Además Epidemiología informó que los análisis de la “búsqueda activa” realizada en Catriló también dieron negativo. ¿Por qué entonces la alarma? Porque el padre del soldado es camionero y regresó a la capital pampeana de Neuquén -donde circula el virus- sin hacer la cuarentena estricta. «De unos 60 años, el transportista volvió hace unos 15 días de un viaje desde Neuquén. Se instaló en su casa, aledaña a la de su hijo, y permaneció unos diez días. Regresó al sur el miércoles pasado. Ahora ya no se encuentra en La Pampa», confirmaron los informantes del caso. Decididamente el transportista no se registró y no cumplió con el aislamiento de 14 días, en un hotel, que debía realizar por regresar de una zona de transmisión comunitaria de Covid-19. Por eso ahora deberá enfrentar una causa penal. Denuncia El gobernador Sergio Ziliotto instruyó al ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, para que solicite a la Justicia Provincial que investigue si se violó la cuarentena. La denuncia fue presentada ante el fiscal Máximo Paulucci. La denuncia involucra también a los adultos que habitan la vivienda donde se alojó el camionero, informó el Gobierno pampeano a Diario Textual. Vía: Diario Textual Próximo >