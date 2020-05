Bono Anses en junio: todo lo que hay que saber sobre el nuevo pago del extra de $10.000

Tweet El ministro Martín Guzmán confirmó que el IFE se pagará también en el mes que comienza mañana. Detalles de lugares y fechas para quienes aún no cobraron El ministro Martín Guzmán confirmó que el IFE se pagará también en el mes que comienza mañana. Detalles de lugares y fechas para quienes aún no cobraron Ayer se confirmó que Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en forma extraordinaria a cerca de 8,7 millones de beneficiarios afectados por la pandemia de coronavirus, también se pagará en junio. Lo que ya era un secreto a voces fue confirmado por el ministro de Economía Martín Guzmán. “El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza”, destacó el titular del Palacio de Hacienda. “Ante la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio y frente al impacto que ello genera sobre los ingresos de los hogares, decidimos volver a pagar el IFE por un valor de $10.000. Esta medida alcanzará a 9 millones de personas", detalló. El IFE no es un ingreso periódico que la Anses esté en condiciones de asumir en forma mensual, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino una transferencia extraordinaria propia de la emergencia económica generada por la pandemia. Un tercer desembolso, hasta ahora, ni siquiera está mencionado como posibilidad. El organismo ya dijo que no será necesario anotarse otra vez para cobrar el refuerzo, que el universo de beneficiarios sería el mismo que ya accedió a la primera ronda. Detalles La semana que comienza continuará el pago en cajeros automáticos de la Red Link y sucursales del Correo Argentino hasta el 3 de junio, cuando se completarían los desembolsos a todo el universo de beneficiarios. El operativo de pago está por iniciar su novena semana mientras se prepara la definición de un refuerzo que empezaría a abonarse en junio, según fuentes oficiales, aunque la fecha y el monto que se pagará a cada familia en esta segunda ronda no están definidos. En ese contexto, el Banco Provincia lanzó una promoción especial para las y los clientes que eligieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad a través de la cual se puede cobrar el beneficio. El operativo de pago está por iniciar su novena semana mientras se prepara la definición de un refuerzo que empezaría a abonarse en junio, según fuentes oficiales, aunque la fecha y el monto que se pagará a cada familia en esta segunda ronda no están definidos Se trata de un 20% de descuento en supermercados adheridos que se otorga desde el 28 de mayo y hasta el 31 del mismo mes para consumos abonados mediante la billetera digital. La promoción se podrá aprovechar en 366 sucursales de las cadenas de supermercados Carrefour, Coto, Cooperativa Obrera, La Amistad, El Nene, Unicoop, Josimar, La Delfina y Cooperativa Agropecuaria. Los locales adheridos se darán a conocer mediante un mensaje a través de la aplicación. Cómo continúa el pago del IFE Los que aún no percibieron los $10.000 de la primera ronda pero eligieron su medio de pago entre el 16 y 20 de abril son los siguientes: Los que lo hacen a través de Red Link: - Documento terminado en 8: cobran el 1 de junio - Documento terminado en 9: el 2 y 3 de junio Asimismo quedan por cobrar vía Correo Argentino con este cronograma: - DNI terminado en 8 y sus apellidos comiencen de la M a la Z: el 1 de junio - DNI finalizado en 9 y a su vez sus apellidos comiencen de la A a la L: el 2 de junio - DNI terminado en 9 y apellidos que de la M a la Z: el 3 de junio) Cabe recordar que las sucursales del Correo Argentino de todo el país fueron puestas a disposición para atender a aquellos beneficiarios que no cuentan con vías accesibles para abrir una cuenta bancaria. La entidad, que pagará el beneficio de Anses a 1.152.157 personas en 1.213 sucursales, ya hizo llegar el bono a 867.892 personas. La entidad presidida por Vanesa Piesciorovski incorporó la modalidad de operación automatizada, para mejorar la atención y los tiempos de espera de su servicio. El objetivo de la nueva modalidad automatizada es evitar el desplazamiento de los vecinos y las vecinas de una localidad a otra, y descongestionar otras sucursales del Correo Argentino. Qué pasa si no llega el código para cobrar el IFE para cobrar por Red Link Para cobrar el IFE por cajeros de la Red Link los beneficiarios tienen que recibir de parte del Nación un código de 8 dígitos que llega a sus celulares. La falta de actualización del número telefónico en los datos que tiene la Anses es una de las posibles causas de los problemas para recibirlos. Otro problema común, indicaron fuentes del organismo, es que a veces más de un beneficiario cargó el mismo número de teléfono, con lo que el beneficio se interrumpe para ser revisado por temor a que se trate de un fraude. En caso de que se trate de un problema de actualización de datos, número de celular erróneo o antiguo, para solucionar el problema sólo es necesario acceder a la web de la Anses, opción "Mi Anses" con clave de seguridad social. En caso de no tener la clave, se puede tramitar online. Una vez dentro del sistema, alcanza con actualizar los datos telefónicos. Por otro lado, la Red Link también provee asistencia a los usuarios que eligieron el modo de pago "Punto Efectivo" a través de sus canales de atención al cliente y del Centro de Atención al Cliente de Banco Nación (0810-666-4444).