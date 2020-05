IOMA gasta 48 millones en archivar expedientes pero los prestadores de la salud deberán seguir esperando

Tweet La gestión de Homero Giles al frente del IOMA continúa cosechando duras críticas. Numerosas organizaciones aseguran no recibir un sólo pago desde hace más de 5 meses y ya comenzaron a dejar de atender afiliados. Burocracia e inoperancia que se cobra vidas. La gestión de Homero Giles al frente del IOMA continúa cosechando duras críticas. Numerosas organizaciones aseguran no recibir un sólo pago desde hace más de 5 meses y ya comenzaron a dejar de atender afiliados. Burocracia e inoperancia que se cobra vidas. A pasos agigantados, la gestión de Homero Giles al frente del Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA) se está transformando en una de las más cuestionadas en la historia del organismo. A pesar de la obligatoriedad que la provincia impone a sus afiliados, la inoperancia y la burocracia no hicieron sino aumentar durante la nueva gestión. A los continuos retrasos y trabas, incluso para tratamientos vitales, se le suma una situación de impago prolongado con empresas prestadoras. Muchas de ellas llevan hasta cinco meses sin recibir un solo pago del IOMA, y ya comenzaron a dejar de atender a los afiliados del instituto. En este escenario, las decisiones de Giles parecieran atemporales y acumulan las críticas de propios y extraños. En efecto, a pesar de rehusarse a cumplir con sus compromisos de pago, el IOMA se embarcará en el gasto de más de 48 millones de pesos para almacenar toneladas de archivos viejos que amontona en sus oficinas. En efecto, la licitación pública 317-0052-LPU20 contratará un “servicio externo de archivo, ordenamiento y custodia” de la documentación del IOMA. El monto final presupuestado por el equipo de Giles es de 48.373.200 pesos por un servicio que durará tan sólo un año, lo que implica un gasto mensual de más de 4 millones de pesos. Los archivos, acorde al pliego, serán guardados en cajas y algunos de ellos podrán ser trasladados desde el lugar de custodia a la sede central en caso de que las autoridades así lo soliciten. La medida se tomó a pocas semanas de que Giles ordene insólitamente cerrar “hasta nuevo aviso” las puertas de la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires en plena pandemia por coronavirus. Vía: Realpolitik < Prev Próximo >