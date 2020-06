Tweet El Intendente Municipal de Rivadavia Javier Ulises Reynoso estuvo en el aire de Master FM 102.1 y habló de todos los temas; El Intendente Municipal de Rivadavia Javier Ulises Reynoso estuvo en el aire de Master FM 102.1 y habló de todos los temas; las reuniones familiares, el encuentro con autoridades de La Pampa por el cierre del puesto caminero Trebolares, la extensión de horario de circulación, la autonomia municipal y más. las reuniones familiares, el encuentro con autoridades de La Pampa por el cierre del puesto caminero Trebolares, la extensión de horario de circulación, la autonomia municipal y más. EL BALANCE DE LA REUNION CON AUTORIDADES PAMPEANAS "Lo primero que me pareció importante es que se tomó conocimiento que estamos ante una complicación con la medida general que tomó La Pampa en el cierre de los puestosa camineros. De alguna forma uno agradece que se hayan acercado y hayamos podido coordinar algunas medidas sobre todo en beneficio de los vecinos y ver como podemos resolver ciertas situaciones de la gente de González Moreno". "La reunión fue para determinar como se podía hacer, el Ministro planteó hacer un protocolo, nos fuimos al termino de la reunión a realziar ese protocolo y a la hora y media lo presentamos. Creemos que hemos hecho una buena propuesta, que no afecta a lo que tenga que ver con los objetivos y que beneficio no solo a los habitantes de nuestro distrito sino también de distritos vecinos porque había otros intendentes" contó al periodista Ricardo Novo el Intendente Javier Reynoso. "Dentro de esas actividades coordinadas lo importante es que las personas que tienen una necesidad y necesitan seguir trabajando de un lado u otro de la provincia lo puedan seguir haciendo sin nningun problema. Nuestra propuesta va en ese sentido, más que nada en permisos generales para todos aquellos que deben circular todos los días como productores agropecuarios que tienen sus establecimientos en la provincia de La Pampa y con su personal. También con aquellos que viajan desde La Pampa a trabajar acá y viceversa" explicó el Intendente. LA PROPUESTA "Hemos propuesto un doble sistema, poniendonos como garantes, un sistema que permita de alguna forma que la delegación recepcione esos permisos vía WhatsApp como algo sencillo que no genere mucha molestia y después los permisos especiales que tienen que ver con los que se piden antes de la circulación vía WhatsApp con datos sencillos para poder circular a lo que tiene que ver con atención médica, abastecimiento, comisionistas, permisos de trámite para gestión personal y permisos de trámite para atención bancaria" manifestó el mandatario comunal EL PEDIDO "Nos pidieron como requisito que tuviera un horario, entiendo que debe ser para mejor optimización de los recursos de control, policía y demás. Entonces como Pico tiene la misma franja horaria que nosotros va a ser en esos momentos que se va a poder circular. Aquellos que pidan un permiso especial con una validez de tres horas para garantizar la vuelta". "Entendemos la medida pero también interpretamos que es muy importante que localidades como González Moreno u otras cercanas puedan contar con no ver su normalidad dentro de todo afectada y puedan seguir realizando lo que es esencial" dijo el Intendente de Rivadavia. LOS OTROS TEMAS DE LA PANDEMIA Estirar el horario de circulación hasta las 19 horas "Este es un tema que tenemos en consideración, hemos enviado con los intendentes una nota al gobernador para que se contemple más que nada lo que tiene que ver con los distritos del interior que estamos en alerta con una movilidad mucho menor y que sea más reglamentada por la cuestión local. El tema del cierre a las 18 horas es algo que se ha concensuado con los distritos vecinos para tener todos el mismo horario". Habilitación para gimnasios y clases personalizadas Javier Reynoso contó que entre las actividades económicas que tienen que ver con las clases de deportes "mande a provincia el pedido de que esa actividad se active, que sobre todo les sirva a esas personas que viven de eso, que trabajan de eso como actividad económica para empezar a mover" Un municipio con autonomía local "Mandar todo esto para su aprobación al Concejo Deliberante es la posibilidad que daría ser un municipio con autonomía, determinar por leyes locales, sin contrariar las leyes nacionales o provinciales. Poder ir reglamentando de acuerdo a nuestra realidad y nuestra realidad dice que una persona puede correr por zonas aledañas al casco urbano y esta completamente sola cosa que en una gran ciudad es casi imposible". Reynoso fue contundente al expresar "El municipio por más que lo quiera no puede determinar acciones por si solo, hoy tiene que remitir protocolos a la provincia y una vez aprobados habilitar nuevas actividades. Me preocupan aquellas que todavia no han podido retomar la actividad, o lo tienen que hacer de una forma antieconomica por tener muchos convencimientos pero muchas veces dependemos de algún tipo de permiso" La sirena de Bomberos Voluntarios Uno de los reclamos de varios vecinos es el pedido para que la sirena deje de sonar a las 18 horas anunciando que todos deben quedarse en sus casas, al respecto el Intendente dijo "Coincido con el reclamo pero hoy más que nada es una forma que hemos determinado en conjunto con los distintos agentes de trabajo de la seguridad. Quiero destacar el trabajo de Bomberos porque como todos saben el 2 de junio se conmemora su Dia y tenían que tocar la sirena a una hora determinada por Federación y lo trasladaron a las 18 horas para no generar inconvenientes. Hay una coincidencia que el toque de sirena no es lo ideal pero hoy es lo necesario. Desde provincia nos plantean que no podemos superar el 75% de circulación en el día y entonces bajando horarios y haciendo que la gente deje de circular a las 18 horas se busca eso porque la movilidad se mide por 24 horas". La diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis "Estamos mirando mucho esta frase, llevamos dos meses de aislamiento, ese remedio social empezó a generar daños colaterales como bajar defensas por pequeñas depresiones por la falta de contacto. En una población con defensas bajas es más fácil que sea afectada por otras patologías por eso hacemos incapié en la actividad fisica y volver de alguna forma a nuestra normalidad posible" Reynoso contó en la charla por Master FM 102.1 que ya se comenzó en el Hogar de Abuelos "Huellas" con algunos regimenes de visitas, por cercanías, sin contacto y se esta viendo la posiblidad de poder tener ese contacto porque allí se esta viendo ese tema de la depresión ya que hay abuelos que hace dos meses que no ven a sus familiares y eso genera una afectación muy grande" Las reuniones familiares "Creo que este es el momento ideal para probarnos como sociedad, prefiero tomar esta decisión basada en lo que decía hoy de la salud mental y demás en un estado de alerta verde y probarnos. Creo que esto nos interpela a todos como sociedad y como ciudadanos. Deberíamos comportarnos como ciudadanos con derechos pero también con obligaciones