Todos los equipos deberán contar con DT diplomado

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) dio el viernes un paso más que importante en el marco de una lucha que lleva adelante desde hace años, al llegar a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que, a partir de ahora, todos los equipos que participen en competencias organizadas por el Consejo Federal deban ser dirigidos por directores técnicos diplomados. A través de una resolución publicada por la AFA, se dispuso que «respecto de todas las competencias que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, ninguna persona podrá ejercer la profesión de director técnico en fútbol -sea ello en forma rentada o bien honoraria- sin haber realizado la carrera completa y poseer el correspondiente título habilitante oficial extendido y/o reconocido por la ATFA, debidamente legalizado y registrado». La normativa alcanza, según lo dispuesto, al Torneo Federal «A» y al Torneo Regional Amateur, en los que participan equipos pampeanos, como también a otros campeonatos juveniles, de futsal o femeninos que dependan directamente del Consejo. En tanto, podría extenderse a las ligas de todo el interior aunque no sean certámenes organizados directamente por el Consejo Federal. En el caso de las ligas Cultural y Pampeana, que son las dos oficiales de nuestra provincia, la resolución ya está en manos de los dirigentes, que deberán evaluar si la aplican cuando regrese la actividad tras la pandemia de coronavirus. Esta iniciativa ya fue contemplada en otras oportunidades, logrando que la mayoría de los equipos cuenten con técnicos diplomados por la ATFA, la mayoría de ellos recibidos en La Pampa. De todas maneras, nunca fue una obligación, algo que podría cambiar ahora si los dirigentes adoptan la «sugerencia» del Consejo. Hasta ahora, esta medida nacional alcanza directamente a Ferro Carril Oeste de General Pico (que está en el Federal «A»), como también a Costa Brava y Racing Club de Eduardo Castex (los dos equipos pampeanos que estaban con vida en el Regional Amateur antes del parate), a partir de la posible reanudación de dichos campeonatos. Un gran logro. La medida fue tomada en el marco del convenio colectivo de trabajo N 562/2013, suscripto entre la ATFA y la AFA, que regula le actividad de los Directores de Fútbol de la Republica Argentina, y por el que la agrupación de entrenadores viene luchando desde hace muchos años. «Es uno de los logros políticos más importantes que hemos tenido a través de nuestra institución», señaló ayer Oscar Di Benedetto, secretario general de ATFA Seccional La Pampa y director de la Escuela de Capacitación para Directores Técnicos de Fútbol Nº 121, con sede central en Santa Rosa. «Veníamos trabajando desde hace un tiempo en este tema y la buena relación con (Claudio) Tapia nos posibilitó llegar a esto», se alegró Di Benedetto, uno de los primeros entrenadores diplomados de la escuela pampeana, que ya entregó más de 400 títulos de DT en sus casi 30 años de vigencia. La resolución, firmada por Pablo Toviggino y Javier Trueque, presidente y secretario respectivamente del Consejo Federal, fue tomada luego de un acuerdo alcanzado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, y ATFA, representada por su apoderado Salvador Pasini, apuntado para reemplazar en el futuro a Victorio Cocco como máximo dirigente gremial de los entrenadores. Protocolo para los más chicos Con la participación de profesionales de diferentes actividades, la Liga Cultural de fútbol confeccionó un protocolo para el posible regreso de las actividades, y el mismo ya fue presentado ante la Subsecretaría de Deportes de La Pampa y el Consejo Federal de fútbol. La particularidad de esta iniciativa es que está apuntada a las categorías menores del fútbol culturalista (desde el Sub 20 hasta las infantiles), con el objetivo de que sean las primeras en tener la posibilidad de volver a los entrenamientos, en sus respectivos clubes y con las medidas sanitarias y de distanciamiento necesarias. La Mesa Directiva de la Liga agradeció a los profesores de Educación Física Juan Mángano, Hugo Artola, Franco Barragán, Juan Stickar y Mauricio Rambur, como así también la psicóloga Gabriela Pasquettín y al médico Eduardo Rodríguez, quienes trabajaron junto a Alfredo Iturri y Mauro Massolo en la confección del protocolo. El mismo será evaluado por el Comité de Crisis provincial, que es el organismo que determinará si es posible o no el regreso de la actividad a manera de entrenamiento. Por otra parte, la Liga recordó a los clubes afiliados que este lunes, a las 19, se concretará una reunión vía Zoom junto al subsecretario de Deportes, Ceferino Almúdevar y los miembros de la Mesa Directiva, en la cual darán a conocer la realidad de las instituciones y se informará sobre los avances respecto al mencionado protocolo. Contactos. Entrenadores, árbitros, profesores y otros trabajadores de la Liga Pampeana de fútbol mantuvieron el viernes una reunión virtual, en la que expusieron la actualidad de los diferentes equipos y coincidieron en la posibilidad de realizar un protocolo para ser presentado ante las autoridades de la liga y la Subsecretaría de Deportes, con el objetivo de ir preparando la vuelta a la actividad. Mañana habrá un nuevo contacto en conjunto para seguir trabajando en esta iniciativa.