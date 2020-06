Tweet El profesor de tenis Santiago Basualdo pasó por los microfonos de Master FM 102.1 y nos contó su alegría por el regreso de la actividad. Las medidas de prevención, como esta la disciplina y los nuevos horarios entre los títulos que nos dejó. LA VUELTA A LA ACTIVIDAD "Estamos arrancando con la actividad, es la noticia que esperabamos relativamente amnsiosos porque consideramos que el tenis es una actividad dentro de la pandemia que se podía llegar a dar por la distancia que hay entre los alumnos y al aire libre" comienza contando Basualdo muy contento con la noticia que le fuera dada por el propio Intendente Reynoso la semana anterior "El Intendente se comunicó conmigo para decirme que estabamos habilitados para comenzar a dar clases con un protocolo, con recaudos y demás. Me dijo que no se va a poder jugar turnos, solamente lo laboral, el profesor y dos alumnos por cancha". LAS MEDIDAS "Tener el lugar siempre higienizado y con 45 minutos de clase y con 15 minutos para higienizar el lugar, barbijo hasta llegar al club porque es imposible que lo usen entrenando, el barbijo se lo sacan cuando entrenan a la cancha. Cada chico tiene su lugar y no se juntan en ningún momento porque ese es uno de los requisitos" "Todos los chicos tienen que ir con alcohol en gel y barbijo, al llegar al club tenemos alcohol en la puerta. allí se tienen que lavar las manos, no se tienen que juntar ya que tienen un banco para cada uno. Tenemos tres pelotas con punto y otras tres con punto negro, están desinfectadas y esas son las pelotas que ellos pueden tocar, cada uno de su lado de la red y reitero que no se pueden juntar en ningun momento. Cuando se van los chicos tengo que esperar 15 minutos y desinfectar el lugar" agrega el profesor en la nota con el periodista Ricardo Novo. Hablando de la limitiación que supone el horario y las medidas Santiago expresa "Algo es algo, ahora voy a dar clases los sábados para recuperar algunas horas" SIN COMPETENCIA "Calculo que hasta septiembre, octubre no va a haber competencia porque es imposible juntar gente así que creo que eso será así". EL TIEMPO CON LA ESCUELA CERRADA "Algunos chicos preguntaban cuando íbamos a volver, trataba de mandarles ejercicios para hacer, por whatsApp o por mi página de Instagram pero es como todo, lo primeros días barbaro pero después es como que la gente se va quedando aletargada y cuando pasan los días es como que tiras la toalla y ya no le da importancia nadie, es como que a la gente se le va llendo la esperanza. No pense que iban a pasar tantos días pero por suerte se pasó rápido" cuenta Santiago. LA RESPUESTA DE LA GENTE "Me ha respondido muy bien, arranque hace dos días y ya tengo casi todos los cupos ocupados" el encargado de las canchas de Sportivo cuenta quye iba, con permiso del Intendente, cada semana a cortar el pasto y acomodar para ir teniendo todo en condiciones para el retorno de la actividad. LOS HORARIOS DE CLASES "Estamos de 10 a 12 y de 13:30 a 17:30 horas pero podemos llegar a dar a las 9 de la mañana si alguien lo necesita. Es de lunes a sábado" dice Basualdo agregando que "más allá de mi actividad lo que queremos todos es que este tormento termine de una vez y que dentro de un mes podamos decir que estamos todos bien, hacer una vida relativamente normal en nuestros laburos y que sea para bien, es una locura todo eso que nos abarca a todos". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >