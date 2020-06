Coronavirus en la Argentina: la Provincia pide retroceder de fase para evitar que colapsen los hospitales

Tweet El viceministro de Salud bonaerense afirmó que en el AMBA solo se debería mover la población esencial. "Hasta septiembre no vamos a tener buenas noticias", proyectó. El viceministro de Salud bonaerense afirmó que en el AMBA solo se debería mover la población esencial. "Hasta septiembre no vamos a tener buenas noticias", proyectó. El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, pidió "retroceder de fase" de la cuarentena en el área metropolitana para frenar la aceleración de contagios de coronavirus y "achatar la curva". "Todos los días vemos como se achica el tiempo de duplicación y se va saturando el sistema de salud", explicó. "Si no tomamos una decisión, en unas semanas va a colapsar el sistema de salud", proyectó el funcionario sobre las consecuencias que podría tener el pico de la "montaña" de casos en los hospitales. A días de que venza una nueva etapa del aislamiento preventivo, social y obligatorio, Kreplak es la primera voz de la Provincia que se alza pidiendo un endurecimiento de las restricciones: "Que solo se mueva la población esencial y el resto se quede en sus casas", detalló. En diálogo con El Destape, el segundo del ministro Daniel afirmó que están viendo "cómo se achica el tiempo de duplicación, cómo aumenta la cantidad de casos y cómo se va saturando lentamente el sistema de salud". En esa línea, agregó que "la temperatura de invierno es un problema y que hasta septiembre no vamos a tener buenas noticias de la pandemia en términos de contacto". Sobre las protestas "anticuarentena" del fin de semana, consideró que es "natural y lógico que haya gente hastiada de la situación", pero también remaracó especulación política de algunos sectores: "Hay dirigentes de la derecha conservadora que se montan sobre ese supuesto clamor popular porque no tienen otra cosa más interesante que el odio". En el mismo tono de su análisis sobre una eventual disparada de casos, afirmó que se trata del "momento más duro" y pidió "bancar la cuarentena para que sea ahora y no cuando no tengamos donde poner a la gente en los hospitales". "Los anticuarentena son pocos pero tienen una cobertura mediática exhaustiva", señaló. Coronavirus: la situación en Villa Azul y Villa Itatí A poca más de una semana del "cerco sanitario" en Villa Azul, Kreplak indicó que el foco de contagios "está bastante contenida" tras la búsqueda activa y detección temprana de casos. "Lo de Villa Azul no pasaba en otros barrios y eso fue lo que motivó la medida que tomamos", sostuvo. Ante los reclamos de vecinos por la falta de asistencia alimentaria y social, el viceministro afirmó que "desde el primer día llegamos a las casas con comida e higiene". "Si no hubiéramos tomado estas medidas en Villa Azul se hubiera contagiado la enorme mayoría del barrio y ahora tendríamos el 10% del barrio contagiado". Más sobre:coronavirus Próximo >