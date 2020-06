Es de Quemú, quería vender un auto y lo estafaron: le sacaron un crédito de $120 mil

Tweet Un hombre de Quemú Quemú publicó en un sitio de Facebook que pretendía vender su automóvil y terminó siendo estafado: dio, presuntamente, sus claves bancarias y le sacaron el dinero y hasta un crédito de 120 mil pesos. Un hombre de Quemú Quemú publicó en un sitio de Facebook que pretendía vender su automóvil y terminó siendo estafado: dio, presuntamente, sus claves bancarias y le sacaron el dinero y hasta un crédito de 120 mil pesos. El caso lo dio a conocer públicamente el fiscal general Armando Agüero. «Atención con las páginas ‘compra venta de autos’. Te llaman por el auto, te prometen transferencia, te llevan al cajero y te estafan sacando el dinero de tu cuenta mas un crédito. ¡No vayas al cajero!», clamó. Este es uno de los tantos casos de estafas en los cajeros automáticos que se están registrando desde hace meses en La Pampa. Atención con las páginas “compra venta de autos”. Te llaman por el auto, te prometen transferencia, te llevan al cajero y te estafan sacando el dinero de tu cuenta mas un crédito. @infopico @enbocadetodoshd @eldiariolapampa @pampadiarioOK @MaracoDigital

No vallas al cajero.! pic.twitter.com/PvaLUA0Ldc — Armando Agüero (@armanditoaguero) June 1, 2020 Via: Pampa Diario