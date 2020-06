Aumentan los cigarrillos por una suba de impuestos

Tweet La firma de cigarrillos Massalin Particulares envió nuevas listas de precios a los quioscos este lunes, con un aumento promedio cercano al 7%. La firma de cigarrillos Massalin Particulares envió nuevas listas de precios a los quioscos este lunes, con un aumento promedio cercano al 7%. La suba responde a un incremento programado del impuesto interno mínimo, que se encareció un 7.8% a partir de este mes y alcanzó los 68.56 pesos por atado de 20 cigarrillos. Por eso, se espera que la otra gran tabacalera, BAT - Nobleza Piccardo, envíe las nuevas listas con incrementos similares. Este impuesto es un monto fijo que el Gobierno actualiza cuatro veces por año en base a la inflación. Ahora, el paquete de Marlboro Box 20 aumentó 10 pesos, hasta los $157, y el de Philip Morris KS subió lo mismo y cuesta $130. Según fuentes del sector, las empresas que pagan todos los impuestos deben abonar este mínimo, mientras que hay un grupo de tabacaleras que lograron por la vía judicial ser eximidas de su pago, con medidas cautelares que se vienen renovando cada seis meses desde 2016. Sin embargo, en los próximos días la Corte Suprema debe expedirse sobre la continuidad de esas disposiciones judiciales. Esta diferencia hace que esas empresas que no deben abonar este impuesto puedan vender sus cigarrillos a menos de la mitad del valor de aquellos que sí los pagan. Hasta el momento, British American Tobacco (ex Nobleza Piccardo), la otra gran tabacalera del país, no informó aumentos. Pero se espera que lo haga en las próximas horas, ya que suele incrementar sus precios a la par de Massalin. Próximo >