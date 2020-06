Coronavirus en la Argentina: confirmaron 17 muertes y 564 casos en las últimas 24 horas

Tweet El ministerio de Salud informó que el total de contagiados llegó a 17.415 y el número de muertes desde que comenzó la pandemia es de 556 El ministerio de Salud informó que el total de contagiados llegó a 17.415 y el número de muertes desde que comenzó la pandemia es de 556 El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron 17 muertes y 564 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 17.415 y las víctimas fatales llegaron a 556. Hasta ayer fueron realizadas 4.014 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 164.084 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.616 muestras por millón de habitantes. Por otra parte, el número de casos descartados es de 119.653. En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Buenos Aires y CABA atraviesan los días con mayor cantidad de contagios desde que comenzó la pandemia Este lunes por la mañana el presidente Alberto Fernández encabezó la puesta en marcha del Hospital Solidario COVID-19 Austral, en donde volvió a referirse a las críticas que recibe la cuarentena por su impacto en la crisis económica. “Hay una Argentina que puede ser mejor, donde todos rememos para el mismo lado, y allí no tiene que haber diferencias. Dios no nos perdonaría que tengamos diferencias ante una emergencia como la que tenemos, donde la única preocupación es la de salvar vidas”, afirmó. Durante el acto, el Presidente afirmó que habla “con cierta frecuencia con el Papa". "Él tiene una idea que yo comparto y es que nadie en este mundo y en este tiempo se salva solo. Todos necesitamos del otro. Los que más necesitan y los que más tienen pueden unirse junto al Estado para hacer una sociedad más justa”, expresó. Por otra parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, especuló hoy que en la próxima extensión de la cuarentena no habrá grandes modificaciones con respecto a las características actuales del confinamiento. En ese sentido, planteó: “Si irresponsablemente abrimos la cuarentena y nos mostramos victoriosos, van a haber más contagios y muchas más muertes”. Próximo >