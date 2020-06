Rodríguez explicó como funcionará la nueva estructura de Estación de Policía Departamental de Rivadavia

Tweet El Comisario Inspector Sergio Rodríguez habló en Master FM 102.1 sobre la reestructuración funcional que ha planteado el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires bajo la conducción del Dr. Sergio Berni "implica algunas modificaciones en las estructuras de comando de la policía"expresó El Comisario Inspector Sergio Rodríguez habló en Master FM 102.1 sobre la reestructuración funcional que ha planteado el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires bajo la conducción del Dr. Sergio Berni "Nosotros dependíamos de la Jefatura Departamental Trenque Lauquen, todo lo que sucedía en Rivadavia a través de la Jefatura Distrital se cursaba a la Departamental TL. Esa estructura fue disuelta y también la Jefatura Distrital de Rivadavia en su reemplazo se creó la Estación de Policía Departamental de Rivadavia y se sumó bajo mi órbita de conducción la Comisaria de la Mujer y la Familia. A través de la Superintendencia de Región Oeste II con asiento en Pehuajó fui designado a cargo de Rivadavia" contó Rodríguez. Rodríguez contó que a partir de ahora su función "será la de coordinar y supervisar las tareas que realicen desde la Comisaria de América, los destacamentos del distrito y a esto sumarle la estructura de la Comisaría de la Mujer y la Familia que antiguamente dependía de Politícas de Género a cargo del Comisario Javier Pérez vecino de nuestra ciudad" En la charla con el periodista Ricardo Novo, el Jefe de la Policía Departamental expresó "Todos estos lugares seguirán teniendo los mismos responsables que hasta ahora; en la Comisaria de América el Comisario Gastón Orellano, en la Comisaria de la Mujer la Sub Comisario Verónica Sequeira y en los destacamentos los encargados que ya se encontraban en sus cargos. No así lo que sucede en zona rural que sigue a cargo del Comando de Prevención Rural al mando del Comisario Daniel González" Rodríguez además agregó que se podrá contar desde ahora con un sistema llamado CEPAL que es "un sistema donde se cargan los delitos cometidos en la jurisdicción, se crea un mapa delictual. Dicho mapa no solo te informa las zonas calientes que podes tener en una ciudad sino que además te nutre delas franjas horarios donde hay mayor actividad delictiva, te aporta un sinumero de herramientas qjue atraves de la oficina de operaciones uno tiene que disponer de medidas de seguridad para atender este tipo de problemática. Esto antes funcionaba en la Departamental Trenque Lauquen y ahora tendremos la posibilidad de que funcione aquí en América y bajo mi supervisión lo que nos va a permitir tener registros actualizados continuamente sobre los delitos cometidos. Esto aún no se oficializó pero ya tomé la decisión de que la agente Perla Rodríguez sea la persona a cargo del área". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >