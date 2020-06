Alberto Fernández llega el viernes a La Pampa

Tweet El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegará el próximo viernes la provincia de La Pampa en el marco de un viaje a la región patagónica que concluirá en la provincia de Neuquén. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegará el próximo viernes la provincia de La Pampa en el marco de un viaje a la región patagónica que concluirá en la provincia de Neuquén. Ziliotto dijo que hay una Argentina “unitaria” y que los que quieren instalar la grieta “son los que perdieron las elecciones hace seis meses” Luego de la frase de ayer del Gobernador Sergio Ziliotto, que ganó espacio en medios nacionales y fue tendencia en redes, el canal A 24 entrevistó esta mañana al mandatario pampeano, que no aflojó ni un poco. “Hay que pensar nuevamente la Argentina. Lo que desnudó esta pandemia es la Argentina unitaria”, sostuvo Ziliotto. Y negó que se refuerce la grieta. “Los que quieren instalarla son los que perdieron las elecciones hace seis meses y hoy buscan ver cómo llevan agua para su molino”, soltó el gobernador pampeano. En la inauguración del servicio municipal de transporte de la Municipalidad de Santa Rosa, Ziliotto fue consultado sobre las movilizaciones anti – cuarentena y la definición de “infectadura”, lanzada desde CABA. “No nos podemos distraer de lo que piensen 4 ó 5”, consideró. Y cuestionó duramente el epicentro de las protestas. “A la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños”, sostuvo. Luego del revuelo que generó esa declaración, que fue levantada por medios nacionales y sumó comentarios y respuestas en redes sociales, Sergio Ziliotto fue entrevistado esta mañana por el canal A 24. “No se trata de generar una grieta. Los que quieren instalarla son los que perdieron las elecciones hace seis meses y hoy buscan ver cómo llevan agua para su molino”, manifestó Ziliotto en la tele porteña. “Ellos tienen otro interés. La Argentina se está poniendo de pie. Eso no le interesa a ese grupo minúsculo de gente”, agregó. El gobernador pampeano expresó que “hay que pensar nuevamente la Argentina. Lo que desnudó esta pandemia es la Argentina unitaria. Tenemos un territorio muy amplio y rico, y una enseñanza es que hay que desarrollar todo el país”. Ziliotto reiteró su alineamiento al proyecto del presidente Alberto Fernández “porque plantea un proyecto federal, gobernando junto a los 24 gobernadores pero el desafío es entender que necesitamos otro país. Esta pandemia nos sacó de eje a todos”, indicó. El mandatario provincial agregó “muchos dicen que CABA tiene mayor porcentaje de coparticipación. Muchas personas migran buscando la panacea a las grandes urbes. Pero hay que pensar un país desarrollado y armónico”. Sobre la situación en La Pampa, Ziliotto detalló “habilitamos el 95% del comercio pero no por un tema de demanda, es la oferta que hay. Podemos decir que la economía rebotó en La Pampa porque estamos asistiendo a los 80 municipios, está empezando a modificarse la coparticipación”. Fuente: Dos Bases. Próximo >