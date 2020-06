Furia de cuarentena en una verdulería de Gral. Villegas

Tweet Hace apenas unos días, una lectora de los colegas Distrito Interior que aguardaba para comprar, fue testigo de una violenta discusión entre quien atendía una verdulería céntrica y una pareja. Hace apenas unos días, una lectora de los colegas Distrito Interior que aguardaba para comprar, fue testigo de una violenta discusión entre quien atendía una verdulería céntrica y una pareja. Desde la flexibilización comercial se sugiere que por familia realice las compras un solo integrante para mantener al mínimo la circulación de personas por la calle. Si eso no se cumpliera y como en este caso, salieran dos, lo conveniente es que solamente uno ingrese a los comercios que visiten. En este caso, la pareja ingresó a realizar las compras de verduras por lo que quien los atendió le recomendó que uno abandonara el lugar para dejarle el lugar a una mujer mayor que aguardaba afuera; la solicitud, lejos de ser acatada, enfureció a los clientes que terminaron retirándose luego de una acalorada discusión que afortunadamente no pasó a la agresión física aunque al hombre se lo puede ver con una llave cruz en la mano. La cuarentena exaspera los ánimos, pero de ninguna manera puede ser justificativo para llevar una diferencia a tal extremo. Las envío (en relación a las imágenes) para que antes de reaccionar a una situación de esta naturaleza, pensemos por un instante que no nos conduce a nada; comentó quien grabó el clip. Via: Distrito Interior Próximo >