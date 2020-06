La Cámara de Diputados realizó una reunión con especialistas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Tweet En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó una reunión virtual con diferentes especialistas. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó una reunión virtual con diferentes especialistas. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió hoy a referentes y especialistas que abordaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el marco de la pandemia. La titular de la Comisión, Mónica Macha, llamó a “pensar a la salud como un proceso dinámico e histórico”. “Cuando hablamos de las mujeres, la salud tiene que ver en el modo en que somos atendidas en determinados lugares del sistema sanitario pero también con cuestiones que necesitamos para poder decidir y construir vidas dignas”, reflexionó Macha. En primer lugar, expuso Ana Morillo, integrante de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, quien se refirió a los derechos de salud reproductiva en el contexto de la pandemia. “Estamos trabajando fuertemente para seguir acompañando a las mujeres en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, atravesamos distintas situaciones según la zona del país”, explicó. En ese sentido, resaltó un desigual acceso a la salud sexual y reproductiva en las provincias del NOA y del NEA. Posteriormente tomó la palabra Malena Correa, especialista en salud pública e integrante de la Asociación Civil FUSA, que promueve que adolescentes y jóvenes accedan a un servicio de salud de calidad. “La situación actual generó la exposición de brechas y de una trama de inequidades que es habitual. Un 70% de las personas que están en la primera línea del sistema de salud, atendiendo a pacientes con coronavirus, son mujeres”, resumió. Por su parte, Marta Dillon, periodista, activista e integrante de #NiUnaMenos, reclamó que “se reconozcan las tareas de cuidado que se están amontonando sobre los cuerpos de mujeres”, en relación a las tareas domésticas como limpieza, desinfección y sanitización. Además, consideró que “es necesario nombrar la violencia machista y cómo afecta la salud de las mujeres” en un contexto de encierro. La ginecóloga infanto-juvenil Sandra Vázquez, Directora ejecutiva de la Asociación Civil FUSA, manifestó que, en situación de pandemia, “las adolescentes no han sido consideradas sujetos relevantes, dado que no aparecen como población de riesgo”. En tanto, pidió “armar estrategias muy específicas para las adolescentes que están acostumbradas a ir al hospital y hoy no lo pueden hacer”. También dialogaron con los legisladores Patricia Rosemberg, ex directora de la Maternidad Estela de Carlotto y Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el aborto legal. Próximo >