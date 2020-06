Coronavirus en la Argentina: confirmaron 904 contagios, la cifra más alta en una jornada

Tweet En las últimas 24 horas hubo 13 muertes por COVID-19 en la Argentina y el total de víctimas fatales llegó a 569. Hay más de 18 mil infectados en todo el país En las últimas 24 horas hubo 13 muertes por COVID-19 en la Argentina y el total de víctimas fatales llegó a 569. Hay más de 18 mil infectados en todo el país El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 13 muertes y 904 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 18.319 y las víctimas fatales suman 569. Del total de esos casos, 974 (5,3%) son importados, 7.854 (42,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 6.596 (36%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino se registraron cuatro nuevas muertes: un hombre, de 64 años, residente en la provincia de Chaco; y tres mujeres de 39, 94 y 88 años, de la provincia de Buenos Aires. Por la tarde, se comunicaron nueve decesos más: cuatro hombres, dos de 84 y 65 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y dos de 53 y 76 años, residentes en Capital Federal; y cinco mujeres, tres de 76, 86 y 76 años, de la Provincia; una de 51 años, de Chaco; y una de 92 años, de la Ciudad. De los 564 nuevos casos ratificados durante la jornada del martes, un 48 por ciento de ellos en la Ciudad de Buenos Aires y un 44 en la provincia homónima. La tasa de infectados ya incide en 38,4 cada cien mil habitantes, el 51 por ciento de los contagiados son varones y la edad promedio es de 36 años. De los nuevos 904, 488 son de la provincia de Buenos Aires, 371 de la ciudad de Buenos Aires, 30 de Chaco, 4 de Salta, 3 de Neuquén, 3 de Río Negro, 2 de Corrientes, 2 de Entre Ríos y 1 de Córdoba. Catamarca y Formosa son las únicas provincias argentinas que aún no contabilizaron ningún contagio. El 10,2 por ciento de los casos positivos corresponde a personal del área de la salud, mientras que el 35 por ciento posee cobertura sanitaria estatal en forma exclusiva. En cuanto a la letalidad, es del 3,2 por ciento del total de los casos, mientras que hay una mortalidad general de 12,2 cada millón de habitantes y el 58,5 por ciento de los fallecidos son varones, en tanto que la edad promedio es de 75 años. Ayer fueron realizadas 3.715 nuevos testeos, mientras que desde el inicio del brote se realizaron 167.799 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.697,9 muestras por millón de habitantes. Hasta anoche, el número de casos descartados hasta ayer es de 122.143 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). “Más del 85% del país está en una fase de reapertura programada, en una progresión del reinicio de actividades programadas. El desafío, en el marco de la migración interna, es la detección de cualquier persona con síntomas para su aislamiento”, explicó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación tras encabezar el informe matutino. Con un índice de positividad de 12,4% y en aumento, Vizzotti recordó que la “recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que por cada caso positivo hay 10 negativos” para que se pueda decir “que se está testeando de manera efectiva”. “Desde el primer día en Argentina la estrategia fue la detección precoz y el aislamiento para minimizar la transmisión con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona”, recordó Vizzotti. En el mundo se contagiaron 6.306.318 personas por el COVID-19. Del total, 376.210 pacientes fallecieron y 2.716.924 lograron recuperarse. Próximo >