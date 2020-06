Tweet En el día del Bombero Voluntario pudimos conversar en la radio del Grupo Master con Gastón Formía quien justamente este 2020 cumple 25 años como servidor público. Sus comienzos, recuerdos y anécdotas en una nota imperdible. Sus comienzos, recuerdos y anécdotas en una nota imperdible. ATIPICO "Es un año distinto pero festejando nuestro orgullo aunque sea de otra manera, hoy las redes sociales nos unen mucho también pero no es lo mismo que poder estar en el cuartel y darnos un abrazo" expresa Gastón en el comienzo de la charla. El bombero cuenta que pasadas las 12 de la noche realizó una publicación en redes sobre los 25 años que estaba cumpliendo dentro del cuerpo activo y ahí se dio cuenta del agradecimiento que tiene la comunidad para con los bomberos por la cantidad de mensajes y comentarios que le llegó "nunca pense que pudieran ser tantos los saludos y abrazos que recibimos por las redes, así que aprovecho a agradecerles a todos". LOS COMIENZOS Formía cuenta que es nativo de Sansinena, que vino a América a hacer sus estudios secundarios en la escuela Técnica, al internado de la Escuela que funcionaba junto a la Técnica en la ex Casa de Aguirre "En el año 94 me voy a vivir a la pensión que estaba en la casa del popular "pelado" Marenzi a media cuadra del cuartel. En la primer noche que estoy ahí hay un toque de sirena, al otro día me fui al cuartel pedi una planilla, la llene y al año siguiente ingreso. El 2 de junio de 1995 solo entregaron dos cascos, el mío y el de Peri Martín, a fin de año termino mis estudios y me vuelvo a Sansinena" "Cuando voy a plantear que me volvía a mi localidad me dicen que Sansinena no tiene cuartel, en aquel momento los jefes Osvaldo Mola y Chochi Martín me proponen armar algo en Sansinena y así armamos primero el Destacamento y después fue cuartel. Luego regreso a América y ya me reincorporo al cuartel de calle Alem". LOS RECUERDOS En el cuartel de América Formía dice que recuerda el día del ingreso "Fue muy importante, pasa que con 18 años no pensas en que ingresas para cumplir 25 años de servicio". "En el de Sansinena lo que más recuerdo fue el día de la inauguración, la cantidad de gente que se juntó, estaba todo el pueblo, todos en el cuartel, la caravana porque fueron cuarteles de todos lados. Los padrinos fueron bomberos de San Fernando, teníamos al Presidente de la Federación de Bomberos en Sansinena, fue algo muy lindo" dice Gastón en la charla con el periodista Ricardo Novo "Otra cosa muy linda que vivi como bombero fue el cincuentenario del Cuartel de América. Tengo el orgullo de decir que fui parte de un inicio y fui parte de los 50 años de una institución bomberil". LA CONTENCIÓN QUE REALIZA BOMBEROS VOLUNTARIOS "Sea en una situación dificil o no, se nota cuando las cosas se hacen con pasión. Es cierto que a nosotros se nos ponen los ojos llorosos en determinadas situaciones y hacemos fuerza para no se caiga una lagrima. Nosotros elegimos esto, porque ni siquiera es una salida laboral. Elegimos estar en este lugar y nos sentimos orgullos de cada persona que sacamos con vida de un vehículo retorcido, cada llama que alcanzamos a controlar antes de que destruya el lugar" se emociona Formía mientras habla y sigue recordando "Es dificil tambien despedir amigos que me dio el cuartel y que uno quisiera tenerlos aqui ahora como son Eduardo Broto y el Flaco Petitot" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >