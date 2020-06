Tweet Luego de que el fin de semana anterior tomará al decisión de cerrar la guardería que durante 3 años mantuvo en actividad, la docente Vanina Dematteís habló en Master FM 102.1 y contó su tristeza por tener que tomar esta determinación empujada por la cuarentena del COVID-19 y también por la crisis económica Mundo Peques se llamaba la guarderia de niños que estuvo durante más de tres años en calle Lavalle 390 casi esquina Alem de América y que el viernes 29 de mayo cerró definitivamente sus puertas "Esto comenzó hace dos meses, la necesidad de no saber lo que va a pasar, me llevo a pensar y repensar y el viernes dijo basta porque ya no puedo más". FUE LA ILUSIÓN "Es el sueño de toda docente cuando una se recibe y al no poder llegar a titularizar el cargo que siempre estas esperando, uno dice voy a ver si puedo encarar este proyecto. Si bien yo tenía mis dos cargos, me anime y me lanze. Después de tantos trámites que me llevo abrirla pude hacerlo. Fue un sacrificio enorme, me ayudo mucho mi familia pero esto de la pandemia me mató". Vanina contó lo engorroso que es poder llegar a tener todo en regla para abrir un negocio de estas características teniendo en cuenta que trabaja con niños "Me dieron una lista muy grande de cosas para cumplir, lo más engorroso de todo es que tuve que realizar un curso de siniestros, tenía que ir a Pehuajó, vinieron los Bomberos a habilitarnos y siempre estabamos pensando en todos los detalles para que nunca ocurriera nada con ningún niño". NUNCA UN PROBLEMA La docente cuenta que "Es un riesgo muy grande trabajar con niños porquye además de contener, dar amor tenes que preveer que nunca pase nada. Gracias a Dios siempre estuvimos pendientes de todo. Las chicas que trabajaron ahí dieron más de lo que podían y eso lo agradezco". DESPUÉS DE TOMAR LA DECISIÓN DE CERRAR Vanina expresa que después de tomar la decisión le llegaron mensajes de ayuda "se pudo haber mantenido lo de ahora pero la incertidumbre de cuando vas a volver a trabajar, cuando vas a volver a abrir las puertas porque recorda que son niños y no se puede trabajar como lo dice el estado. Esta lo económico también porque aumentan los sueldos, aumenta todo y no sabia si iba a poder. Intente con la ayuda de emergencia (IFE), con el crédito a tasa cero, fui por todos los medios y no me dieron nada. Tenía que endeudarme con ese crédito y así y todo no sabía cuando iba a poder abrir para poder trabajar y además sin saber también que cantidad de niños iba a tener". La jóven maestra cuenta que en el momento de cerrar la guarderia (el 16 de marzo) tenia 10 nenes que concurrían allí "Uno se da cuenta que es un negocio cuando me paso lo económico, lo tenía como un Jardín pero lamentablemente salió el lado oscuro de un negocio". AGRADECIMIENTOS Vanina no quiere dejar pasar el tiempo en Master FM para agradecer a quienes trabajaron con ella "Quiero agradecer a mi familia que me esta apoyando ahora, a mis amigas que siempre estuvieron. Lamento mucho por Victoria Sanés y Mili Acuña (eran las chicas que estaban trabajando) estuve muy mal por ellas, porque me llevo tiempo cerrar sabiendo que les estaba quitando tiempo para que pudieran buscar otros trabajos. Fue muy dificil (y aquí Vanina se emociona) las recomiendo a quien quiera ocuparlas como niñera porque son excelentes y quiero agraderles mucho por sostener la guarderia". "A todas las seños que pasaron, porque fue una fuente linda de trabajo, Alejandra, Fernanda, Agustina, Belén, Chela, Florencia, fueron chicas que fueron pasando y que ayudaron mucho. A las familias y a todos los que confiaron porque no es fácil abrir una guardería por todos los fantasmas que tenés como docente, ellos confiaron y nosotros pudimos dar los mejor de nosotros". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >