Quiénes eran los dos bomberos que murieron en la explosión de la perfurmería de Villa Crespo

Tweet Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz fallecieron tras intentar apagar las llamas. Otros seis efectivos fueron internados Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz fallecieron tras intentar apagar las llamas. Otros seis efectivos fueron internados Por Mauricio Luna Las imágenes caseras, viralizadas a los pocos minutos de la explosión en Palermo, exhibieron los segundos previos en los que Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz perdieron la vida. Ambos bomberos de la ciudad de Buenos Aires, fueron los primeros en llegar a un incendio ocurrido esta tarde, en una perfumería de Villa Crespo, en donde otros 14 efectivos resultaron heridos y seis debieron ser internados. Vázquez y Firma Paz recibieron de frente y sin aviso una expansión de aire que nadie esperaba. El estupor seguido de caos aconteció poco después de que la Avenida Corrientes al 5.200 fuera cerrada al tránsito. La explosión, registrada y difundida por los vecinos, agravó un escenario que parecía controlado. En el Día Nacional del Bombero Voluntario, el saldo de un feroz incendio también implicó que seis miembros de los Bomberos de la Ciudad fueran trasladados a los hospitales Fernández, Durand, Churruca, Zubizarreta e Instituto del Quemado. Ariel Gastón Vázquez Vázquez era el jefe operativo en el Cuerpo de Bomberos y director de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad. Firma Paz era el subcomisario de la Estación VI de Villa Crespo. Vázquez era oriundo de Hurlingham, padre de dos hijos varones -16 y 19 años- y fanático de San Lorenzo. Había estudiado en la Universidad de Morón y luego Seguridad e Higiene Laboral en el Instituto Profesional de Enseñanza Superior. También estudió en el Liceo Militar de San Martín. En un video institucional de la Ciudad, Vázquez encabezaba una demostración que tenía como protagonistas a los aspirantes que ingresaban a la escuela que hasta ese entonces él subcomandaba. “Se trata de formar al futuro bombero en todo lo que hace a parte física, teórica y práctica. Lo que más nos sirve a nosotros es poner a prueba el recurso humano que es lo más importante que tenemos y toda la parte de los recursos materiales para ver qué se puede cambiar, qué se puede modificar”, indicaba en el video. Allí hablaba de su pasión por la función que cumplía es tarde, la cual culminó con un dramático desenlace: “Salir y poner el cuerpo, la mente y el alma para lo que más nos gusta hacer digamos, que es ayudar". Tanto Vázquez como Firma Paz compartían asiduamente publicaciones relacionadas a sus desempeños como bomberos. Hace un año, el segundo había compartido una imagen de un bombero, la cual acompañó con la siguiente frase: “¡Nunca subestimes a un viejo que usa equipo de incendio!”. En una de sus publicaciones sus amigos, compañeros y ex alumnos comenzaron a recordarlo. Paula Henríquez, también bombera, recordó a Firma Paz, quien estaba casado y era padre de una hija: “Puedo decir que era una excelente persona y un excelente profesional. Un gran jefe, pero por sobre todas las cosas, humano”. “Sólo puedo hablar de lo buen tipo que era. Maxi era admirable. Era un jefe que uno quiere tener, que cuando estábamos mal se daba cuenta. Le importábamos como persona, se preocupaba en serio. Era de esos tipos... Era de los que salía con la guardia, con la perrada, compartía un mate, una risa, una instrucción. No tenía maldad. Siempre sonriendo, siempre apoyando al cuartel, con ganas de que el cuartel progrese”, contó el bombero Leandro Serrano en diálogo con Infobae. Maximiliano Firma Paz tenía 38 años Vázquez había ingresado en 1995 a los Bomberos como cadete. Se desempeñó por varios cuarteles y en la actualidad cumplía sus funciones en el área de Planeamiento, Desarrollo y RRHH. Firma Paz arribó en el año 1997 y durante su carrera también pasó por varios cuarteles de la ciudad de Buenos Aires. Participó del Grupo Especial de Rescate y actualmente era el jefe de la estación que llegó primero al incendio de Villa Crespo. “Expresamos nuestras sentidas condolencias a las familias y allegados de Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, dos bomberos que fallecieron en el incendio de una perfumería en Villa Crespo. Además, deseamos la pronta recuperación de los heridos”, publicó Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, en su cuenta de Twitter. El tuit de Sabina Frederic En el Facebook de Vázquez también abundaron los comentarios y las manifestaciones de condolencias hacia su familia tras su pérdida: “Gracias por dar tu vida por los demás, por elegir está carrera que tan pocos eligen por el riesgo que tiene, sos un héroe, ¡qué descanses en paz!”. En el lugar, sus compañeros visiblemente conmocionados eligieron el silencio ante un escenario inesperado y la pérdida de dos bomberos queridos dentro de la fuerza. Uno de ellos prefirió resguardar su nombre pero expresó: “Eran personas excepcionales. Muchos de los que vinimos a trabajar hoy lo hicimos cuando nos enteramos de lo que les había pasado. Muy buenos compañeros. Cuando me lo contaron me invadió una triste enorme, todavía no lo puedo creer”. Vázquez era padre de dos hijos adolescentes Al Durand fueron trasladados dos bomberos, uno muy grave con compromiso de la vía aérea y luego derivado al Churruca. El restante sólo tenía heridas leves. En el Fernández permanece internado un efectivo con politraumatismos y su situación es estable. En el Quemados, el bombero presentaba quemaduras del 3% en una de sus manos. En el Zubizarreta, el restante arribó con un traumatismo leve en su mano diestra. El comercio en el que ocurrieron las explosiones está localizado en la planta baja de un edificio de 14 pisos. Fuentes policiales informaron que el fuego se originó en el subsuelo de la perfumería, en un depósito donde se acumula la mercadería, productos altamente inflamables. Antes de las 18 se produjo el primer estallido, que afectó a varios efectivos, entre ellos Vázquez y Firma Paz, quienes murieron en el lugar. Próximo >