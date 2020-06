A 5 años de “Ni Una Menos”: la historia del primer grito masivo contra la violencia machista

Tweet Se cumplen cinco años del nacimiento del “Ni Una Menos”, la convocatoria masiva de mujeres que salió a las calles para exigir que no haya más femicidios. Pero también, para marcar la agenda nacional con el debate sobre el machismo y sus consecuencias fatales. Se cumplen cinco años del nacimiento del “Ni Una Menos”, la convocatoria masiva de mujeres que salió a las calles para exigir que no haya más femicidios. Pero también, para marcar la agenda nacional con el debate sobre el machismo y sus consecuencias fatales. El grito de “Ni Una Menos” que en 2015 marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista, cumple cinco años de lucha este miércoles. La violencia de género no está en cuarentena, en lo que va del 2020, el Observatorio "Lucía Pérez", registró 134 femicidios y 29 travesticidios. El 10 de mayo de 2015, fue encontrado el cuerpo de Chiara Páez una adolescente de 14 años en Rufino, en Santa Fe. Páez, que se encontraba embarazada en aquel momento, había sido asesinada a golpes por su novio.​ Su familia aún aguarda que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirme la condena que recibió su femicida, y espera que avance la investigación por el presunto encubrimiento o participación que tuvieron la madre y el padrastro del joven. Casi un mes después, el 3 de junio de 2015 a las 17, las mujeres se organizaron y salieron a la calle a gritar “Ni Una Menos”. El epicentro de la convocatoria fue frente al Congreso de la Nación, pero la movilización se reprodujo en varias ciudades y logró reunir a más de 200.000 personas. Con carteles que decían "Nos están matando! ¿No vamos a hacer nada?", "Tu madre, tu abuela, tu hermana y tu tía, todas decimos basta" y "Nuestros derechos cuentan", entre otras frases. Todas con el mismo fin: parar con la violencia hacia las mujeres. En ese momento, las fundadoras de Ni Una Menos jamás iban a pensar que la convocatoria se convertiría, cinco años después, en uno de los movimientos políticos más influyentes, que no sólo marca agenda en la Argentina sino también que inspiró a feministas de otros países. Hoy, el movimiento de mujeres sigue pidiendo justicia por los constantes femicidios. Según el número que contabilizó el observatorio Mumalá durante los 5 años, desde que se inició el Ni Una Menos hubo 1450 femicidios. Uno cada 30 horas. “Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Decir Ni Una Menos no es, un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que no queremos: ni una víctima más. Y es enunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas. Dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas de nuestras elecciones: como queremos, cuando queremos, con quien queremos”. Cada 3 de junio abrimos un inmenso espacio de hospitalidad a cielo abierto para todas las personas que quieren decir: ¡Basta! Basta de inequidad. Basta de disciplinarnos por medio de la violencia. Basta de convertir nuestros cuerpos en cosas. Basta de ser consideradas propiedades de otros. Basta de callarnos. Basta de convertirnos en criminales por querer decidir sobre nuestros cuerpos, por querer elegir cuándo tener hijos, cuántos y con quién”, (Ni Una Menos). Próximo >