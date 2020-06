Las cinco claves para cobrar el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia

Tweet El Gobierno volverá a entregar diez mil pesos para ayudar a las familias más afectadas por la cuarentena. Según explicaron, se pagará a partir del 8 de junio. El Gobierno volverá a entregar diez mil pesos para ayudar a las familias más afectadas por la cuarentena. Según explicaron, se pagará a partir del 8 de junio. El Gobierno nacional informó que a partir del próximo 8 de junio comenzará a pagarse el segundo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una ayuda económica de 10.000 pesos para las familias más afectadas por el período de aislamiento dispuesto para frenar el coronavirus. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicaron los cinco puntos claves para que los más de 8 millones de beneficiarios puedan acceder al IFE. En ese sentido, la titular, Fernanda Raverta, detalló que los que cobraron el primer pago son los que volverán a recibir el bono: “No hay que inscribirse, el que cobró, va a volver a cobrar”, señaló. Para seguir acompañando a los que más lo necesitan en el marco de esta emergencia sanitaria la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta anunció un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pic.twitter.com/ZutduoDd42 — ANSES (@ansesgob) June 1, 2020 Asimismo, Raverta dijo que pretenden mejorar el cronograma de pagos respecto a la primera instancia: "En la primera tanda fue confuso ir a cobrar, por lo que la idea es simplificar el cronograma. Nuestra misión es que sea prolijo, pero sobre todas las cosas no se agolpe gente en la calle. Nuestra misión es hacerlo paulatino y ordenado”. Asimismo, Raverta dijo que pretenden mejorar el cronograma de pagos respecto a la primera instancia: "En la primera tanda fue confuso ir a cobrar, por lo que la idea es simplificar el cronograma. Nuestra misión es que sea prolijo, pero sobre todas las cosas no se agolpe gente en la calle. Nuestra misión es hacerlo paulatino y ordenado”. “Vamos a armar un cronograma inteligente, que no genere riesgos en materia sanitaria”, agregó. A la vez, recordó las dificultades que trajo en marzo para la implementación de los pagos el hecho de que la totalidad de las sucursales bancarias estuvieran cerradas. pic.twitter.com/VimuizMOMR — ANSES (@ansesgob) June 2, 2020 La funcionaria precisó que la segunda entrega del IFE iniciará mediante el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos beneficiarios recibirán ambas ayudas de manera conjunta. Esta etapa durará hasta el 22 de junio, cuando comiencen a cobrar quienes tengan una cuenta bancaria, mientras que luego lo harán quienes no estén bancarizados. La funcionaria precisó que la segunda entrega del IFE iniciará mediante el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos beneficiarios recibirán ambas ayudas de manera conjunta. Esta etapa durará hasta el 22 de junio, cuando comiencen a cobrar quienes tengan una cuenta bancaria, mientras que luego lo harán quienes no estén bancarizados. En este punto, se informó que quienes no puedan cobrar el beneficio a través del banco recibirán, a demás del dinero, un CBU, para que queden incluidos luego de la pandemia. “Nuestra intención es llegar al 100% de los beneficiarios con los $10.000 y con una cuenta bancaria”, sostuvo Raverta. Por último, la Anses remarcó el hecho de que la cantidad de beneficiarios no se ampliará, pero destacó que para el primer pago del IFE llegaron a 8,3 millones de personas y que las autoridades del Gobierno piensan haber alcanzado a la gran mayoría de familias más golpeadas por los efectos económicos del aislamiento social. < Prev Próximo >