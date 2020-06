Alberto Fernández anunciará mañana la extensión de la cuarentena: analizan nuevas flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires

Tweet El Presidente terminará de definir esta tarde en una reunión con Horacio Rodríguez Larreta cuáles serán las nuevas actividades permitidas en la Capital Federal luego de que se registrara un amesetamiento de la curva de contagios en las villas de emergencia El Presidente terminará de definir esta tarde en una reunión con Horacio Rodríguez Larreta cuáles serán las nuevas actividades permitidas en la Capital Federal luego de que se registrara un amesetamiento de la curva de contagios en las villas de emergencia El presidente Alberto Fernández decidió adelantar el anuncio que suele hacer los fines de semana y esta vez confirmará la extensión de la cuarentena un jueves. Será mañana, probablemente en un formato similar al de las últimas conferencias de prensa sobre el tema, antes de partir rumbo a La Pampa y Neuquén, dos nuevas paradas en sus giras por el interior del país. En principio, el jefe de Estado anunciaría la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Sin embargo, hay expectativas porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende avanzar con varias flexibilizaciones. Funcionarios porteños admitieron en las últimas horas que presentaron un plan para que reabran comercios de indumentaria y zapaterías. También para que habiliten algunas actividades deportivas en espacios públicos en horario nocturno e incluso para que los chicos puedan estar más horas en la calle. Fuentes oficiales adelantaron a Infobae que Horacio Rodríguez Larreta analiza con su equipo un protocolo para abrir otros locales que se encuentran en corredores comerciales que hoy están totalmente cerrados. Todas estas cuestiones se terminarán de definir esta tarde, a las 18, cuando Fernández y Rodríguez Larreta se reúnan cara a cara. La ronda de consultas continuará el jueves por la mañana con la ya habitual foto del jefe de Estado con los infectólogos y especialistas. Y a las 19 será el encuentro con los medios para explicar qué se resolvió. “Pese al aumento de contagios, en la Capital Federal tenemos una curva amesetada y la situación en las villas, nuestro principal foco de preocupación, empezó a estabilizarse”, plantearon funcionarios porteños que siguen minuto a minuto las estadísticas de la pandemia. Ayer, el ministro de Salud, Fernán Quirós, había dado indicios cuando planteó que la curva de contagios había evolucionado en forma positiva en los barrios vulnerables. “Con el programa Detectar, hay un fenómeno de cambio de estrategia de testeos que hace que el número de casos sea muy importante. El número de casos lleva 6 o 7 días estable. Eso significa que el R del barrio 31 ya está en 1 o por debajo de 1 y eso es lo esperable. En los lugares donde empieza antes y mas rápido la curva, termina antes y más rápido”, señaló. El subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, amplió ese diagnóstico a otros sectores vulnerables de la Ciudad donde se atravesaron situaciones similares. “En los otros barrios vemos un amesetamiento de los casos positivos, una disminución de los porcentajes de positividad, que evidentemente tiene que ver con que estamos yendo hacia la búsqueda activa de casos y llegamos varios días antes de lo que hubiéramos llegado”, precisó. ¿Qué es el R? Se trata del factor R0, un indicador que mide la intensidad de una enfermedad infecciosa. Según detalló Quirós en el reporte del viernes pasado, cuando ese indicador se encuentra por encima de 1, la curva se encuentra en ascenso y es necesario mantener una cuarentena fuerte, estricta. En cambio, cuando el R0 se encuentra por debajo de 1, los gobiernos comienzan a flexibilizar las medidas. El R0 es un estimado que se diseña en virtud de las condiciones de la población. Representa qué ocurriría si una persona infectada entrara en contacto con la ciudadanía. El número real de propagación del virus podría alterarse por diversos factores vinculados a cada comunidad. Hoy ese número se mueve entre 0,8 y 0,9 en los barrios de emergencia, supo Infobae. El optimismo de las autoridades porteñas no se traslada a la provincia de Buenos Aires, el distrito donde se concentra la mayor cantidad de contagios. Axel Kicillof tiene una postura más dura y por ahora no ve señales que le permitan ablandar el confinamiento en el conurbano bonaerense pese al reclamo de varios intendentes opositores. Su ministro de Salud, Daniel Gollán, lo explica así: “Si levantamos la cuarentena y se dispara el número de contagios, a mediados de julio no nos van a alcanzar las camas disponibles”. Bajar la expectativa No sólo el viaje de Alberto Fernández al interior influyó para adelantar el anuncio. Voceros oficiales entendieron que la expectativa que se generó en torno a las decisiones sobre la cuarentena de los últimos fines de semana no fue algo positivo. "Las imágenes de los canales de televisión en vivo desde la puerta de la Quinta de Olivos durante varias horas en las previas de los anuncios y las especulaciones que se realizan no son positivas para llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía", analizaron en las últimas horas en el entorno del Presidente.