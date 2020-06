El titular del IPS propone “reformas” pero descartó la “armonización” con ANSES

Tweet Eduardo Santín se esmeró en descartar “el fantasma de la armonización” del IPS y la ANSES, pero reclamó a los legisladores trabajar en una reforma del sistema provisional provincial Eduardo Santín se esmeró en descartar “el fantasma de la armonización” del IPS y la ANSES, pero reclamó a los legisladores trabajar en una reforma del sistema provisional provincial Los integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Fabio Britos, recibieron al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Santín, con el objetivo de escuchar detalles de la nueva administración y sus intenciones inminentes en un contexto de incertidumbres sobre el devenir del organismo. “Se trató de una reunión ampliada a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque, durante la cual expresamos nuestra preocupación y ocupación respecto del IPS, porque forma parte de los intereses de todos los empleados bonaerenses. El personal de la salud, docentes, empleados de todos los organismos, también los bomberos forman parte, así que hay mucho de nuestra parte para aportar en pos de la mejora” del Instituto, expresó Britos. En su larga alocución el funcionario provincial Eduardo Santín se esmeró en resaltar que no está en el ánimo gubernamental, ni provincial ni nacional, avanzar en la polémica y resistida armonización de la caja provincial, el IPS, con la nacional, la ANSES. “El fantasma de la armonización no existe, es algo que se replica y se replica, pero de nuestro lado ni siquiera hemos imaginado el traspaso de la caja”, dijo el funcionario que de definió como radical. No obstante, azuzó a los legisladores para avanzar en modificaciones a la legislación vigente del sistema previsional provincial; que data de 1980, con ordenamiento legislativo de 1994; aunque remarcó que debe avanzarse “por consenso”. La imaginaria reforma del sistema previsional provincial, según el funcionario, debe excluir cualquier tipo de modificación a “la edad, la movilidad y el cálculo” con que se otorga el beneficio. “Me gustaría que trabajemos juntos porque las leyes previsionales necesitan consenso; dejando a un lado la disputa partidaria, que como hombre de la política entiendo, este tema nos envuelve a todos, porque todos nos vamos a jubilar por esta caja”, dijo Santín ante a la atenta audiencia de legisladores, opositores y oficialistas. “No vengo a trabajar para ajustar el sistema previsional, sino a tratar de resolver el problema del IPS y pensar acciones para mejorar el equilibrio en el marco del trabajo en las Comisiones de la Legislatura, analizando el impacto en el sistema”, añadió. “Queremos generar un mecanismo para que sea una Caja equilibrada, queremos rescatar a trabajadores, pasar a los monotributistas al sistema provincial, y ver de qué manera los becarios y residentes que aportan al IOMA pero no al IPS también se suman”, explicó Santín. “Es necesario buscar los mecanismos para darle sustentabilidad al mejor régimen previsional del país, que tiene beneficios promedio de $ 50.000 pesos, casi el doble del sistema nacional y que permite pasar a ser un trabajador pasivo manteniendo casi el mismo nivel de vida que cuando se era activo”, reivindicó el ingeniero Santín. Mientras pidió a los trabajadores que “no se jubilen” e informó que la provincia “no va a jubilar de oficio” a ningún trabajador, precisó –metió “los dedos en el enchufe”- que médicos y maestros “no podrían seguir trabajando” en la provincia si acceden al beneficio previsional. Participaron del encuentro -que se llevó adelante de manera presencial y remota-, junto al presidente Britos, los integrantes de la comisión Mauricio Vivani, Fernando Rovello y Juan Carrara (JxC) y los diputados del FdT Susana González, Soledad Alonso, Juan José Pérez y Nicolás Russo; Además, estuvieron los legisladores Maximiliano Abad, Daniel Lipovetzky, Emiliano Balbín (Juntos por el Cambio); y los diputados del Frente de Todos, Rubén Eslaiman, Mario Giacobbe (17 de Noviembre) y el miembro de la bancada rotativa del FIT. Próximo >