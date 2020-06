Proponen un cacelorazo virtual para que Ziliotto permita el paso hacía La Pampa

Tweet La idea surgió de una nativa de González Moreno, Fanni Leani, quien propone realizar tanto a los pampeano como a los rivadavienses un cacerolazo virtual para que el mandatario provincial de la vecina provincia recapacite su decisión y finalmente abra el paso en el puesto caminero Trebolares a metros del limite provincial con Buenos Aires. La idea surgió de una nativa de González Moreno, Fanni Leani, quien propone realizar tanto a los pampeano como a los rivadavienses un cacerolazo virtual para que el mandatario provincial de la vecina provincia recapacite su decisión y finalmente abra el paso en el puesto caminero Trebolares a metros del limite provincial con Buenos Aires. LO POSTEADO POR FANNI Empiezo yo con el CACEROLAZO VIRTUAL, ESPERO QUE SE SUMEN TODAS LAS PERSONAS TANTO PAMPEANOS COMO RIVADAVIENSES QUE SE SIENTEN PERJUDICADOS Y DISCRIMINADOS. Con éste método nos manifestamos en forma pacífica y no rompemos ningún protocolo y no ponemos a nadie en riesgo. La idea es mostrarle a Las Autoridades del Gobierno nuestra disconformidad con el bloqueo autoritario y SIN SENTIDO DE LA RUTA 4, el impedimento a los habitantes del PARTIDO DE RIVADAVIA. Resulta que ahora Ziliotto se reúne con el Gobernador de San Luis y acuerdan un convenio de libre circulación entre provincias, es más, planean hacer turismo interprovincial en unos meses, la Provincia de San Luis tiene aproximadamente 502.000 habitantes y para ellos no va a haber restricciones incluso no deberán cumplir con la cuarentena y todo porque festejan que llevan aproximadamente 50 días sin casos de Covid 19. Señor Gobernador Zilioto, el PARTIDO DE RIVADAVIA "NUNCA TUVO CASOS DE COVID 19, Y LA POBLACIÓN DE GONZÁLEZ MORENO A LA QUE USTED SE EMPEÑA EN DIFICULTAR EL PASO ES de "A PENAS" APROXIMADAMENTE DE 2500 HABITANTES!! NO LE PARECE UNA DIFERENCIA ABISMAL CON LA CANTIDAD DE HABITANTES DE SAN LUIS? CUÁL ES EL PRETEXTO QUE TIENE PARA CERRAR LA RUTA 4? O TENEMOS QUE HACER NUESTRA PROPIA LECTURA QUE EN REALIDAD LO VA A DEJAR MUY MAL PARADO. SEA CLARO POR FAVOR, SEA COHERENTE, Y SOBRE TODAS LAS COSAS SEA CONGRUENTE CON TODAS LAS DECISIONES QUE TOMA, POR FAVOR!! POR FAVOR, LES PIDO QUE SE SUMEN AGREGANDO SU FOTO GOLPEANDO LA CACEROLA, SUS FOTOS, LA DE SUS NIÑOS, LAS DE LOS ABUELOS. QUE VEAN QUE ESTAMOS RECLAMANDO QUE CUMPLAN CON LO MISMO QUE DICEN QUE QUIEREN CUMPLIR CON SAN LUIS, QUE NO QUIEREN QUE LAS FAMILIAS ESTÉN SEPARADAS, BUENO, A NOSOTROS NOS TIENEN SEPARADOS, QUE PUEDEN UNIRSE PORQUE ESTÁN EN LAS MISMAS CONDICIONES SANITARIAS? BUENO, LAS DE RIVADAVIA HASTA EL DÍA DE HOY SON "MEJORES" !! CUÁL ES EL PRETEXTO SEÑOR GOBERNADOR ZILIOTTO? DE VERDAD TIENE "UNA" EXPLICACIÓN COHERENTE. QUEREMOS ESCUCHARLO!! Próximo >