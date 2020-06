Coronavirus en la Argentina | Si sigue el ritmo de contagios, los hospitales bonaerenses colapsarían a mediados de julio

Tweet Lo advirtió el ministro de Salud de la Provincia, que explicó que en los últimos días hubo una suba de casos en el AMBA. Críticas a los planes de flexibilización de la Ciudad. Lo advirtió el ministro de Salud de la Provincia, que explicó que en los últimos días hubo una suba de casos en el AMBA. Críticas a los planes de flexibilización de la Ciudad. A poco de que se anuncie la extensión de la cuarentena por coronavirus, la Provincia advirtió que si se mantiene la curva de contagios el sistema sanitario del distrito "va a colapsar a mediados de julio". El ministro de Salud bonarense Daniel Gollán dijo que en los últimos 15 días hubo un "aumento importante" de la cantidad de casos en el área metropolitana, la zona que tiene mayor cantidad de infecciones. Explicó que se pasaron de 70 casos promedio en el AMBA a "cuatro o cinco veces esa cifra". En las últimas 24 horas se detectaron 488 nuevos contagios en Provincia y 371 en Ciudad. Sobre un total de 904 nuevos casos, las infecciones en el área metropolitana representan el 95%. Explicó que si sigue el aumento de contagios el sistema sanitario bonaerense colapsaría "a mediados de julio". Dijo que para evitarlo deben reducir la cantidad de casos, y se mostró en contra de la posible flexibilización de actividades recreativas y comerciales en la Ciudad. Ante la eventual habilitación de running y comercios de cercanía de ropa y calzado en Capital, pidió "cautela" a las autoridades porteñas "con medidas que generen un aumento de la circulación de personas". Explicó que una de las claves para combatir el virus debe ser "cortar contactos entre zonas de alta y baja circulación" de COVID-19. Consideró que el AMBA, integrado por Ciudad y el conurbano bonaerense, debe tomarse "como una unidad, con estrategias comunes" en la lucha contra el coronavirus. "Debemos ser cautelosos con las medidas, a partir del aumento de casos. En nuestro caso, en Provincia, no habría que permitir actividades que generen un aumento de la circulación que no se pueda controlar", dijo en diálogo con AM 530. "Si lanzo la gente a la calle, que no sé a dónde va ni de donde viene en forma masiva, se genera una situación que no se puede controlar", advirtió. Dijo que con la misma determinación con la que se pueden habilitar rubros durante el aislamiento, "si la situación se desmadra hay que cerrar". < Prev Próximo >