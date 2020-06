Tomemos conciencia: Que NO nos pase como a Necochea

Tweet Telenoche mostró un vídeo donde se cuenta cómo una ciudad, en este caso Necochea, llega de no tener ningún caso desde el comienzo de la cuarentena a pasar en solo unos días a contabilizar al menos 22 personas contagiadas por Coronavirus. Mirá el vídeo y ayuda a respetar la cuarentena. Telenoche mostró un vídeo donde se cuenta cómo una ciudad, en este caso Necochea, llega de no tener ningún caso desde el comienzo de la cuarentena a pasar en solo unos días a contabilizar al menos 22 personas contagiadas por Coronavirus. Esta situación comenzó cuando una sola persona que no respetó las reglas volvió a la ciudad y a partir de allí se fueron dando una cadena de irresponsabilidades posteriores que pusieron a toda una comunidad en jaque, con 300 vecinos aislados y un retroceso a la fase 1. Seamos concientes que nuestro libertinaje condenará a toda la población, respetemos las medidas de aislamiento, de prevención y hagamos que nuestros vecinos también respeten. < Prev Próximo >