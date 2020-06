Coronavirus en Argentina: cuáles son las actividades que planean flexibilizar el Gobierno porteño y el bonaerense desde la semana próxima

Tweet Las novedades serán para las Industrias, actividades reactivas y comercios. Alberto Fernández hará los anuncios esta tarde luego de la habitual ronda de consultas con los especialistas Las novedades serán para las Industrias, actividades reactivas y comercios. Alberto Fernández hará los anuncios esta tarde luego de la habitual ronda de consultas con los especialistas El próximo domingo se cumplirán 80 días de cuarentena, que será prorrogada una vez más por el Gobierno Nacional con el foco de restricciones puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el mayor número de casos de coronavirus. En efecto, de los 949 contagios que se registraron en las últimas 24 horas, 467 corresponden a la Capital Federal y 442 al territorio bonaerense. El presidente Alberto Fernández adelantará el anuncio y este jueves explicará cómo continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio y qué actividades serán flexibilizadas para avanzar paulatinamente hacia la “nueva normalidad”. “Mañana (por hoy) se tomarán las decisiones finales y se le comunicará a la sociedad lo decidido”, manifestó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, a la espera del anuncio oficial. El funcionario porteño adelantó en declaraciones a TN: "En CABA seguimos en la cuarentena tal cual venimos. La única diferencia es que, dado que llevamos siete días de estabilidad, con valores de entre 350 y 400 casos y dado que llevamos una larga cuarentena con la gente que está verdaderamente cansada y que requiere una respuesta del gobierno, estamos analizando y discutiendo qué actividades podemos sumar”. En ese sentido, Quirós aclaró que se permitirá lo que implique “pequeña cantidad” de personas y que “no impacte en el transporte público”, a la vez que agregó que las decisiones se tomarán para que se le dé a la gente “una expectativa y un espíritu de que pueden relajar y descomprimir un poco la situación que están viviendo”. El titular de la cartera sanitaria porteña adelantó que se autorizará la reapertura de más comercios barriales, se sumará un día más para que los niños puedan tener salidas recreativas y se establecerá un horario para actividades deportivas, como salir a correr o caminar. Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires “Encontramos que en términos de comercios barriales se ha visto una actividad muy segura, que no usa transporte público, que es siempre de caminata local, nunca hay colas y que las personas tienen mucha responsabilidad. Nos pareció prudente agregar los comercios barriales que faltaban”, analizó Quirós. “Necesitamos darle una respuesta más recreativa a los niños y por lo tanto serán los dos días del fin de semana” los permitidos para que puedan salir acompañados por un mayor. Hasta ahora, en la Ciudad, las salidas de los menores están permitidas en casos de compras de alimentos, siempre y cuando estén acompañados por sus padres, y desde mediados de mayo se dio el aval también para que los menores puedan dar paseos de una hora durante los fines de semana y a no más de 500 metros de su domicilio (sábado o domingo, según la terminación del DNI del adulto a cargo). En tanto, el Ministro adelantó también que “hemos decidido liberar, en el horario donde no hay circulación pública importante -después de las 8 de la noche- que la gente pueda hacer una actividad deportiva". Aclaró que serán "siempre de forma individual, como máximo con una segunda persona, pero no en grupos ni participando de entrenamientos colectivos”. Más allá de los permisos que conceda el Gobierno, Quirós alertó que “la curva está evolucionando y tenemos 400 casos por día, por lo que tenemos que ser muy prudentes”. Este miércoles, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta trasladó al Presidente la intención de empezar a preparar un protocolo para la reapertura gradual de las escuelas, que permanecen cerradas desde el inicio de la cuarentena, así como instalar en espacios públicos entretenimientos para niños y adolescentes. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta evaluaron juntos las actividades a flexibilizar en el AMBA. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de las últimas semanas se han habilitado varias actividades. En el conurbano el Gobierno bonaerense permitió la reapertura de rubros industriales, pero es reacio a permitir actividades recreativas que si ha concedido en municipios del interior. “Todo el interior de la provincia está mil veces con mayor flexibilidad que el conurbano, yo administro esas dos situaciones", expresó Axel Kicillof. Y a su vez ejemplificó: "Hemos dado habilitaciones para salir a correr y para paseos por plazas”. En declaraciones a C5N, el mandatario provincial remarcó: "Considerando que Buenos Aires es el núcleo industrial de la Argentina, hemos autorizado cerca de mil empresas”. Si bien el Gobernador sostuvo que su intención es “autorizar toda la actividad económica que se pueda, porque no se está produciendo, no se está consumiendo y no se está recaudando”, alertó que en “en el conurbano están creciendo los casos de manera sostenida”. “Mi gobierno autorizó muchísimas actividades en el interior. En el conurbano están los contagios”, enfatizó Kicillof, quien mencionó que está trabajando en conjunto con el Gobierno porteño para evaluar nuevas flexibilizaciones. Próximo >