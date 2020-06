El gobierno habilitará a las Quinielas en 78 municipios a partir de este lunes 8

Tweet Es uno de los sectores que se decidió abrir en el marco de la cuarentena por el Covid-19. A partir de este lunes estará habilitada la captación de apuestas de Quiniela y Quiniela Plus en 78 municipios de la provincia de Buenos Aires. Rivadavia no esta incluido. Es uno de los sectores que se decidió abrir en el marco de la cuarentena por el Covid-19. A partir de este lunes estará habilitada la captación de apuestas de Quiniela y Quiniela Plus en 78 municipios de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional habilitará a la Quinielas a partir del próximo lunes 8 de junio. Lo dispuso el presidente del Instituto provincial de Lotería y Casinos mediante la resolución 115/2020. A su vez, confirman que habrá cuatro sorteos diarios. El presidente del Instituto, Omar Galdurralde dispuso que a partir del próximo lunes 8 de junio, estará habilitada la captación de apuestas de Quiniela y Quiniela Plus en 78 municipios de la provincia de Buenos Aires. Desde el Instituto, se realizarán cuatro sorteos de lunes a sábados, a las 12 hs (primero); 14:30 hs (matutina); 17:30 hs (vespertina) y 21 hs. (nocturna). La apertura y cierre de cada local estará regido por los horarios comerciales establecidos previamente por cada distrito. Por otra parte, las agencias oficiales deberán cumplir con el “Protocolo de Seguridad, Higiene y Salud” aprobado mediante resolución Nº 68/2020 de este Instituto. Los distritos habilitadas hasta la fecha son: 25 DE MAYO, 9 DE JULIO, ADOLFO ALSINA, ADOLFO GONZALEZ CHAVEZ, ALBERTI, AVELLANEDA, AYACUCHO, AZUL, BAHÍA BLANCA, BALCARCE, BARADERO, BERISSO, BOLÍVAR, BRANDSEN, CAMPANA, CARLOS CASARES, CARLOS TEJEDOR; CASTELLI, CHACABUCO, CHIVILCOY, COLÓN, CORONEL DORREGO, CORONEL PRINGLES, CORONEL SUAREZ, DAIREAUX, DOLORES, EXALTACIÓN DE LA CRUZ, EZEIZA, FLORENTINO AMEGHINO, GENERAL ALVEAR, GENERAL ARENALES, GENERAL LAMADRID, GENERAL LAS HERAS, GENERAL MADARIAGA, GENERAL PINTO, GENERAL SAN MARTIN, GENERAL VIAMONTE, GENERAL VILLEGAS, GUAIMINÍ, HIPÓLITO YRIGOYEN, JUNÍN, LA COSTA, LA PLATA, LANÚS, LAPRIDA; LAS FLORES; LEZAMA; LOBERÍA; LOMAS DE ZAMORA; MAGDALENA; MAR CHIQUITA; MONTE; MONTE HERMOSO; OLAVARRÍA; PELLEGRINI; PERGAMINO; PUÁN; RAMALLO; RAUCH; ROQUE PÉREZ; SAAVEDRA, SALADILLO; SALLIQUELÓ; SAN ANDRÉS DE GILES; SAN ANTONIO DE ARECO; SAN CAYETANO; SAN ISIDRO; SAN MIGUEL; SAN NICOLÁS; SAN PEDRO; SUIPACHA; TANDIL; TORDILLO; TORNQUIST; TRENQUE LAUQUEN; TRES ARROYOS; TRES DE FEBRERO Y VILLARINO. Las solicitudes fueron aprobadas previamente por la Jefatura de Gabinete y cuentan con el compromiso de los intendentes para garantizar que, en cada agencia de lotería se respeten y cumplan las normas y protocolos sanitarios establecidos por cada municipio y este Organismo. Por último, en la misma resolución se establece que continúa la suspensión de las actividades de las Salas de Bingo, Casinos y las competencias hípicas que se desarrollen en los Hipódromos oficiales de la provincia de Buenos Aires Próximo >