Antes de su llegada a La Pampa el Presidente Alberto Fernández se entera del bloqueo a los habitantes de Rivadavia

La vecina Fanny Leani le escribió una carta al Presidente Alberto Fernández para que antes de su llegada a La Pampa este enterado de la situación que deja a los habitantes de González Moreno sin la posibilidad de poder pasar los limites para ingresar a la vecina provincia tras el cierre del puesto caminero Trebolares. La vecina Fanny Leani le escribió una carta al Presidente Alberto Fernández para que antes de su llegada a La Pampa este enterado de la situación General Pico, 4 de Junio del 2020- Carta al Señor Presidente de La Nación Sr. Alberto Fernández: Soy una ciudadana más, del montón. Pero me veo obligada a hacer esta carta y contar con la solidaridad de la gente que usa las redes, tal vez algún periódico, medio gráfico o audiovisual que tenga el valor y entereza de hacerle llegar este legítimo reclamo. Para ponerlo en autos, le informo que, en el marco de la Pandemia que nos afecta, a partir del día 26 del mes de Mayo a las 0.00 Hs, el Gobierno Pampeano sin dar previo aviso decidió cortar la Ruta 4. Cerrando ese día el puesto caminero, poniendo autoridades que impidiesen a la gente del Partido de Rivadavia (Provincia de Bs.As.) pasar por allí, aun teniendo los permisos especiales nacionales, tapando el cruce con troncos y poniendo a personal policial con una actitud completamente autoritaria. Paso a contarle que desde hace más de 60 años, el pueblo de González Moreno, que pertenece al Partido de Rivadavia, tiene una relación más que estrecha con la Ciudad de General Pico y Provincia de La Pampa. Es una relación funcional para ambas partes que quede claro esto. Mucha gente de González Moreno tiene campos en La Pampa, tributa en La Pampa, las empresas Pampeanas que venden automotores venden al pueblo, las que venden maquinarias e insumos para el campo venden al pueblo, las cubiertas, lonas, arreglos complejos de camiones y demás maquinarias los realiza La Pampa, González Moreno le compra el gas a La Pampa, deposita la mayor parte de su dinero en su dinero en los Bancos de La Pampa - y no hablamos de cantidades irrisorias -, los frigoríficos pampeanos y cerealeras se abastecen de las grandes estancias de la zona de González Moreno, la gente del Pueblo se abastece de alimentos, vestimenta y todo lo que sea necesario en los comercios de General Pico y la Pampa, los estudiantes estudian, alquilan en La Pampa. Gente de la pampa como Contratistas tienen trabajo en las estancias de González Moreno. El transporte de la producción local se realiza sólo en 100 camiones del pueblo, y el resto de los camiones son contratados por lugares de La Pampa como Pico, Trenel, Winifreda. Hasta transportistas de Santa Rosa, La Capital de La Pampa, trabajan para González Moreno. Los profesionales médicos pampeanos atienden a la mayor parte de la población de González Moreno. Se contratan servicios, obras sociales, seguros en La Pampa. La Cooperativa eléctrica de Glez. Moreno provee servicios de energía a varios campos ubicados en territorio Pampeano, como también la cámara de Comercio Local presta sus servicios de telefonía e internet tanto a los campos como al “PUESTO CAMINERO PAMPEANO”. Es una relación de “Mutualismo lo que se da, no un Parasitismo por parte de González Moreno”. Y así infinidad de cosas. Para ser más gráficos podemos contarle que la mayor parte de la población literalmente, nace y muere en las clínicas de La Pampa. Pero cuando las cosas se complican, La Pampa decide de manera unilateral cerrar la Ruta 4 y abrir dos pasos por los que para desplazarse el pueblo necesita el cuádruple de combustible y de tiempo para poder recorrerlo, (que transforman 40 KM de distancia entre una localidad y otra, en 225km si se utiliza el Paso por La Roude, y unos 290 kms. Si se utiliza el paso por el puesto caminero de Catriló) sin considerar que llevar a un médico tomaría muchísimo más tiempo y señores, se está trasladando a un paciente, alguien que está sufriendo una dolencia o alguna gravedad, alguien que va a dializarse o lo que sea, que además gran parte de la población no va a poder enfrentar ese gasto, menos aún aquellos que entre varios juntaban y pagaban un remisse para viajar, porque hace años no se cuenta con Servicio de Ómnibus para hacerlo, y por disposiciones se ha impedido a los comisionistas locales transportar pasajeros. A esto podemos sumarle que muchas personas desconocen los caminos. En éste sentido, es dable resaltar la compleja situación de los transportistas que ya se ha mencionado y que van a perder dinero si tienen que recorrer el cuádruple de distancia y cobrar igual. O que los insumos van a aumentar su precio afectando de manera significativa el poder adquisitivo de nuestra población. A todo esto, se hace importantísimo destacar que EL PARTIDO DE RIVADAVIA DESDE EL DÍA UNO HA TENIDO CUIDADOS MUCHO MÁS EXAUSTIVOS POR EL COVID 19 QUE LO QUE HA TENIDO JAMÁS LA PROVINCIA DE LA PAMPA, LO SÉ PORQUE VIVO EN LA PAMPA HACE 8 AÑOS, PERO COMO TENGO FAMILIA Y SOY ORIUNDA DE GONZÁLEZ MOERENO HE SEGUIDO LA INFORMACIÓN DÍA A DÍA SOBRE TODO EL PRIMER TIEMPO. Y QUE “NO SE HA DADO HASTA EL MOMENTO UN SOLO CASO DE COVID 19”. ENTONCES, DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? DE UN CAPRICHO DEL SR. ZILIOTO? QUE NO QUIERE PERMITIR INGRESAR POR UNA RUTA QUE FUNCIONA EN NORMAL ESTADO A LA GENTE DE GONZÁLEZ MORENO? EN LA PAMPA ESTÁN PLANEANDO ABRIR BARES, RESTAURANTES Y GIMNASIOS… Y NO DEJAN ENTRAR A UNA PEQUEÑA COMUNIDAD QUE VIVE ENCAPSULADA DESDE EL DÍA “UNO”? ADEMÁS AHORA El GOBERNADOR PAMPEANO FIRMÓ UN CONVENIO PARA TENER LIBRE CIRCULACIÓN ENTRE LAS PROVINCIAS DE SAN LUIS Y LA PAMPA, O SEA QUE VA A PERMITIR QUE ENTRE TODA UNA PROVINCIA, PLANEA A FUTURO HACER “TURISMO” CON SAN LUIS Y HACE MENCIÓN A LAS RELACIONES FAMILIARES QUE HAY ENTRE LAS PROVINCIAS, Y PONE OBSTÁCULOS PARA DEJAR PASAR AL MÉDICO Y A TRABAJAR A LA GENTE ENTRE ÉSTAS DOS COMUNIDADES? NOSOTROS “NO” NOS VEMOS CON NUESTROS FAMILIARES DESDE EL DÍA “UNO”, HEMOS RESPETADO TODO Y SIN EMBARGO TOMAN ÉSTA DECISIÓN?! O esto tiene que ver con la desafortunada frase que publicó un diario donde el Gobernador Ziliotto se refiere a los porteños en una forma tan despectiva. Si es así, le aclaro que no comparto esa frase en la que intenta minimizar a compatriotas, pero a su vez, que estamos a 650 km. de la Ciudad de Bs. As. Y que los controles y protocolos se cumplen se han cumplido “siempre”, desde el día “Uno”. Ya tiene en su poder el Ministro de Seguridad Provincial y el Gobernador Ziliotto un proyecto de nuevo y más estricto protocolo de seguridad al que se “comprometieron a observar” para restablecer el paso, pero parece que les va a llevar años leer un protocolo que el intendente de Rivadavia junto a La Delegada y el Concejal Inza escribieron en unas horas de la tarde. Realmente están faltando el respeto y la mirada solidaria a nuestra a nuestra comunidad de una manera vergonzante, en un momento de altísima complejidad social, económica y productiva. Comunidad que además no deberían olvidar que tienen la obligación de cuidar y bregar por sus derechos porque más del 50 % de la población vota en General Pico porque es donde tiene su domicilio. No están representando a la gente con la que tienen un compromiso. Y TODO POR CAPRICHO y AUTORITARISMO. PORQUE NO VOY A ENTRAR EN DETALLES, PERO EN LA REUNIÓN QUE ORGANIZARON EN EL PUESTO DE LA CAMINERA DE RUTA 4, el día 28 del corriente, NI SIQUIERA LAS AUTORIDADES PROVINCIALES TUVIERON LA FORMALIDAD DE INVITAR AL INTENDENTE DE RIVADAVIA -SE MANEJARON CON TOTAL FALTA DE RESPETO Y LAMENTO DECIR QUE HASTA ACTITUDES “PATOTERILES” TUVIERON CON EL CONCEJAL INZA” HARTOS DEL ATROPELLO, HARTOS DEL AUTORITARISMO, HARTOS DEL SIN SENTIDO, HARTOS DE LA FALTA DE HUMANIDAD, HARTOS DE LA FALTA DE COHERENCIA!! Por favor Señor Presidente, confío en “SU” criterio, estoy felizmente sorprendida de cómo se ha manejado y decidido hasta ahora con respecto a todo esto, con la seriedad que lo toma, con el tiempo que dedica, así como me puse feliz cuando supe que fue a dictar clases cuando terminaba de convertirse en Presidente de La Nación. Lo admiro por su paciencia, por ver que lleva un docente dentro en su alma y su corazón, y quiero pedirle que por favor analice la situación y si lo considera correcto interceda por éste pequeño grupo poblacional que siempre lleva las de perder con las decisiones de distintos Gobiernos Pampeanos, porque hoy el reclamo es éste, pero años anteriores hemos sufrido otros tipos de atropellos y autoritarismos con los problemas del Río Quinto que en época de desborde su caudal es “tirado” literalmente a la provincia de Buenos Aires inundando al Pueblo de González Moreno y los campos de sus alrededores. No quiero robar más su tiempo, sí dejarle en claro que con esto se ven perjudicados tanto Pampeanos como González Morenenses y Rivadavienses y que, como digo, nuestro mayor fundamento para pedir que se cambie esta decisión unilateral tomada por el Gobierno Pampeano, es que El PARTIDO DE RIVADAVIA HA SIDO COMPLETAMENTE CAUTO, Se HAN SEGUIDO LOS PROTOCOLOS A RAJA TABLAS, Y REPITO, NO HA HABIDO UN SOLO CASO DE COVID 19!!. En La Pampa sí hubo casos y González Moreno ni Rivadavia le impidió el paso a nadie que tuviese los permisos y controles correspondientes. Muchas gracias Señor Presidente si llega ésta carta a sus manos le pido por favor dedique un momento de su atención e instruya a su equipo de colaboradores a intervenir en ésta lamentable y penosa situación en que se ha puesto a un pueblo bonaerense de apenas 1800 habitantes. Muchas gracias a todos los amigos y medios que dispongan hacerlo circular, por favor se los ruego encarecidamente. Fanny Leani.