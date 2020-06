El más esperado: presentaron un protocolo para poder comer asado con amigos

Tweet Fue en Plaza Huincul, Neuquén. El documento fue presentado por un concejal y establece protocolos de seguridad para realizar encuentros "gastronómicos" de hasta diez personas. Fue en Plaza Huincul, Neuquén. El documento fue presentado por un concejal y establece protocolos de seguridad para realizar encuentros "gastronómicos" de hasta diez personas. En la ciudad de Plaza Huincul, ubicada en el centro de la provincia de Neuquén, presentaron un proyecto para que se autoricen encuentros de hasta 10 personas con un protocolo sanitario. La iniciativa denominada “asado seguro” fue impulsada por el edil Gustavo Iril, que además es médico, con el fin de que se pueda tratar entre las autoridades locales y el comité de emergencia, una herramienta para concretar un "encuentro social gastronómico controlado" y con criterios de sanidad y seguridad que reduzcan el riesgo de contagio de virus y bacterias. A la vez se deberá dejar constancia de los asistentes para el caso de que la autoridad sanitaria lo requiera. La propuesta apela también a la "responsabilidad social" para que se pueda cumplir. #AsadoSeguro con #Compromiso

No debemos relajarnos pero tampoco entrar en pánico. La nueva normalidad nos obliga a #Innovarhttps://t.co/NIOG63LdbT — Gustavo German Iril (@ggig74) June 1, 2020 El proyecto especifica que debe haber un "anfitrión y o responsable" del protocolo en el que figurará el nombre de los asistentes, el día, horario y lugar de la reunión. No se podrá extenderse por más de 4 horas y para que se realicen los viernes y sábados, desde las 19 y con plazo límite la medianoche. Para el caso de sábados y domingos, será entre las 11 y las 16. Se indica que todos los comensales deben ser mayores de 18 años y que deben cumplir todos los requisitos de distanciamiento social, el uso de tapabocas y barbijos y la imposibilidad de manipular los utensilios. En los anexos figura las condiciones que tienen que cumplir los cocineros, y ayudantes, según informó el portal Río Negro. En cuanto a la comida se menciona "carne asada al plato, ensaladas, verduras asadas, picada, empanadas, y tartas, pizzas, pollo al disco, cazuelas o guiso.