Kicillof se reunió con intendentes para analizar la situación sanitaria, la economía y la “post pandemia”

Tweet Comenzarán a evaluar concretamente una posible ayuda para este mes. La otra gran preocupación son los barrios populares y inminente colapso del sistema de salud por un pico de junio Comenzarán a evaluar concretamente una posible ayuda para este mes. La otra gran preocupación son los barrios populares y inminente colapso del sistema de salud por un pico de junio Axel Kicillof mantuvo este mediodía un encuentro –presencial- con intendentes e intendentas peronistas de la tercera sección electoral. Si bien la mira estará puesta en analizar el avance del Covid-19 en el sur del Conurbano, también se pusieron en la mesa cuestiones económicas. El Gobernador y los asistentes hablaron de una nueva asistencia financiera a las comunas. Como el mes anterior, los municipios otra vez enfrentan problemas de pagos, de sueldos y de servicios básicos. La información fue confirmada a la salida del encuentro por los alcaldes. Mayra Mendoza, de Quilmes, adelantó que “se conversó cómo va a continuar la asistencia financiera para atravesar esta situación, el estado de la situación sanitaria”. Por su parte, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, celebró la “fuerte preocupación del Gobernador por la situación económica de cada municipio”. La novedad fue el abordaje de un escenario “pospandemia” pensando en la recuperación. La inquietud sobre las cuentas municipales ya fue expresada de manera más concreta por los jefes comunales de Cambiemos, aunque todavía no se animan hablar de una cifra puntual. La avanzada la encabezan Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). En rigor, la Provincia dispone de un fondo de hasta $12 mil millones de los cuales sólo usó $3 mil. Hay que hacer una salvedad: el dinero que sale de ahí llega como adelanto de coparticipación. El otro gran tema es la situación de los barrios vulnerables, todos bajo la lupa. Luego del caso de aislamiento de Villa Azul, en la lista aparecen José Luis Cabezas (Ensenada y Berisso), que está siendo monitoreada y cerrado por partes, y Villa Itatí en Quilmes, una de las más populosas. La convocatoria, en el marco de charlas permanentes de Kicillof con los alcaldes, tiene lugar en la previa de los anuncios de Alberto Fernández esta noche. La postura de La Plata es no flexibilizar nada en el AMBA bonaerense. Los intendentes de Frente de Todos apoyan la moción. Fernando Gray, de Esteban Echeverría, fue no de los consultados por videollamada. “Estamos ante una fase de crecimiento exponencial de la curva de contagios, y nuestra política es seguir cuidando a todos y a todas”, aseguró Kicillof anoche tras reunirse con expertos. Su ministro de Salud, Daniel Gollan, fue más crudo aún: "En provincia de Buenos Aires, nos está dando que si los contagios subieran a un ritmo exponencial tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio. En esa fecha estaría al límite” Próximo >