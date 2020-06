Coronavirus y educación: anticiparon cómo será la vuelta a clases en Argentina

Tweet El ministro de Educación de la Nación aseguró que ya se está pensando en el regreso a las aulas y las medidas que se tomarán para luchar contra el virus. El ministro de Educación de la Nación aseguró que ya se está pensando en el regreso a las aulas y las medidas que se tomarán para luchar contra el virus. En las últimas horas distintos funcionarios del Gobierno anticiparon y dieron algunas pistas de cómo se dará la vuelta a clases dentro de los establecimientos educativos de nuestro país. “Las aulas van a ser muy distintas a las de marzo”, dijo Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, al referirse a la forma en la que se dará el regreso de los alumnos a las escuelas. Resaltando la necesidad de lograr un consenso social para decretar la vuelta a clases, Trotta explicó: “No podemos olvidar que estamos transitando una pandemia y, en ese contexto, los protocolos harán que las cosas sean muy distintas a lo que eran. Habrán menos alumnos para poder respetar la distancia social, lo que obligará a que no todos los estudiantes vayan todos los días a la escuela”. “También habrá que tener máximo cuidado en los espacios comunes, como el patio y los baños, en el ingreso a los establecimientos y en el transporte”, enfatizó el funcionario. Luego de mantener una reunión de la que participaron desde la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y especialistas de la Unesco y Unicef, el ministro de Educación confirmó que tendrán “todo listo para cuando la pandemia nos permita volver a las aulas”. “Se requiere, además de los protocolos, una capacitación a los docentes, alumnos y familias. No es lo mismo un 7º grado, donde los estudiantes pueden entender y respetar la distancia social, que un 1º grado”, contó el titular de Educación, yendo en sintonía con lo pedido por los gremios del sector. Trotta también aclaró que la fechas de regreso no están confirmadas y que el panorama irá variando según la situación epidemiológica de cada una de las provincias y zonas de nuestro país. Próximo >