Coronavirus en la Argentina: se confirmaron 25 muertes y 929 contagiados en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 25 muertes y 929 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 20.197 y las víctimas fatales suman 608. Del total de esos casos, 978 (4,8%) son importados, 8.541 (42,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.349 (36,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Por la mañana se registraron cinco muertes por COVID-19. Tres mujeres, dos de 45 Y 84 años, residentes en Capital Federal; una de 88 años, de la provincia de Buenos Aires; y dos hombres, uno de 57 años, de la provincia de Buenos Aires; y otro de 56 años, de la Ciudad. Durante la jornada del miércoles fueron realizadas 5.501 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 178.448 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.932,6 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 5.993 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 128.933 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 40 años. La tasa de mortalidad es de 12,9 cada millón de habitantes y la de letalidad, aquella que mide la cantidad de fallecidos sobre casos reportados, es del 3%. Catamarca y Formosa son las únicas provincias argentinas que aún no contabilizaron contagios. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien encabezó el reporte diario sobre la evolución del coronavirus, se refirió al sostenido crecimiento del índice de positividad que ayer se ubicó en un 22,7% y señaló que es "a expensas" de los resultados obtenidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Entre el 5 de mayo y el 2 de junio se evaluaron 5.121 personas y se han confirmado 2.570 casos de coronavirus", indicó Vizzotti, quien destacó que el porcentaje de positividad en estos aglomerados fue del 50% por el sistema Detectar, implementado en 19 barrios populares del AMBA, con 5 operativos en la Ciudad y 14 en la provincia de Buenos Aires. Esta tarde, el presidente Alberto Fernández protagonizó una videoconferencia con los gobernadores para planificar la extensión de la cuarentena que comunicará esta noche con duración hasta el 21 de junio. No es el caso de Chaco ni de Río Negro, tampoco del AMBA, aunque también en esos distritos hay planes de apertura. El mandatario les comunicó que la pandemia aún no está superada. En el mundo se contagiaron 6.542.851 personas por el COVID-19. Del total, 386.581 pacientes fallecieron y 2.830.133 lograron recuperarse.