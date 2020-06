Tweet El Presidente de Racing, Germán Peña, pasó en la mañana de la radio por Master FM y nos adelantó como fue el festejo por los 95 años que cumplió este jueves el club de Fortín Olavarría. Hubo caravana y festejo virtual que te mostramos en vídeo. Hubo caravana y festejo virtual que te mostramos en vídeo. "Estamos cerca de ser un club centenario, como una comisión que hace muy poquito que comenzamos hoy nos toca este festejo totalmente atípico, tenemos que lidiar con esto pero es lo que nos tocó. Más allá de todo trataremos de festejar este 95 Aniversario, tratamos de a poco hacer cosas en el club más allá de la pandemia, cuidandose y ya que no podemos haxcer un baile haremos algo virtual para que los socios se sumen, más no podemos" cuenta Germán. "En los días previos tratamos de incentivar a la gente para que se cuelgue sus camisetas, sus banderas y se sume a este aniversario con los colores del club. Lamentablemente no podemos hacer lo que quisieramos". EL ESTADO DEL CAMPO DE DEPORTES "El campo esta muy lindo porque se había resembrado todo. El terrenod e juego esta muy lindo y después como todo, se estaba trabajando en proceso de mejoras de vestuarios. Ibamos a mejorar los portones, la pintura pero esto nos cortó el avance porque tuvimos que suspender todas las actividades. La gente de la nueva comisión y los chicos del Senior han colaborado con la parte de la cancha y han ayudado mucho" cuenta Peña en su charla con el periodista Ricardo Novo. LA POSTURA CON RESPECTO AL INICIO DEL FÚTBOL "Estamos en contacto con Guillermo (Santos) y con otros clubes, la realidad es que se ha hablado muy poco del tema fútbol porque no se sabe cuando se podrá comenzar. La verdad es que si esto sigue avanzando y se acrecienta el número de infectados, lo veo muy complicado. Vemos muy difícil un comienzo de un campeonato en septiembre u octubre y que sea un campeonato corto de dos o tres meses. Los jugadores ya estuvieron parados el 80% del año, hay que arrancar de cero. La verdad es que lo veo muy poco probable jugar este año pero lo veremos más sobre la fecha que en teoría se arrancaría a jugar. Nuestra opinión es que no se va a poder jugar y menos si tiene que ser sin público en las canchas porque es imposible para un club como el nuestro afrontar los gastos sin gente en la cancha" Los hinchas se reunieron por Zoom para festejar el Aniversario "Si no se habilita el ingreso del público a las canchas en la Liga del Oeste hoy es imposible jugar porque los costos hoy no nos dan y se empeñaría el club" agrega el Presidente de Racing. Por la tarde los dirigentes e hinchas de Racing recorrieron en caravana la localidad de Fortín Olavarría y por la noche a través de la app Zoom se unieron para cantar el feliz cumpleaños y pasar conectados el nuevo aniversario. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >