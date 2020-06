Tweet Fanny Leani es nativa de González Moreno y actualmente vive en General Pico y ha sido desde el cierre del puesto caminero Trebolares y el bloqueo del ingreso a La Pampa una de las pocas voces que se ha alzado pidiendo por el libre tránsito por el lugar. En Master FM 102.1 hablamos con ella y nos dejó fuertes consideraciones sobre el tema Desde el miércoles Fanny esta impulsando un cacerolazo virtual "Anteriormente había escrito una carta y se me ocurrió hacer algo más, de tipo pacífico. En la carta le había pedido a Reynoso que se comunicara con las autoridades de La Pampa lo cual hizo con mucha celeridad, con mucha seriedad pero nos encontramos que los que no tuvieron seriedad fueron los gobernantes de La Pampa, se manejaron con un autoritarismo terrible, maltrataron a nuestras autoridades, no dejaron entrar al concejal del pueblo Guido Inza, lo trataron de una manera patoteril las autoridades policiales, fue todo un atropello terrible". Leani agrega " Nos están faltando el respeto, están teniendo cero humanidad, cero solidaridad sobre todas las cosas con este corte y poniendo otros caminos alternativos lo único que hacen es complicarle la vida a la gente para que no pueda pasar poniendo caminos alternativos que no son el doble de distancia sino que son cuatro o cinco veces más largos porque hay como 250 kilómetros de distancia por esos caminos cuando pasando por el puesto de Trebolares son solo 45 km hasta Pico" " Lo peor es que lo hacen en nombre del COVID-19 y el partido de Rivadavia no ha habido un solo caso, los cuidados fueron completamente exhaustivos desde el primer día y nada que ver con lo que se hace en La Pampa como que el barbijo hace dos semanas y media que se puso como obligatorio cuando en los pueblos de Rivadavia hasta toque de queda hubo, la gente fue respetuosa, cautelosa y ahora quieren cortar el paso para ir al médico y a trabajar, son cualquier cosa" dice la mujer muy ofuscada. Leani agrega " Podríamos pedir más cosas también porque no representamos ningún peligro, al contrario en algún momento General Pico y La Pampa si tuvieron COVID-19 y nadie les cortó la ruta para que no pasen a ninguna otra provincia. Hay gente que no tiene para llenar un tanque de nafta para dar una vuelta de 250 kilómetros. Ahora le abren el paso a San Luis que tiene 502.000 habitantes y nos niegan el paso a los de González Moreno que tiene 1800 habitantes. Pasa que la gente tiene miedo y no habla". Fanny y su tía abuela que vive en González Moreno y a la cual no ve personalmente hace mucho tiempo "Los frigorificos de Pico se abastecen del partido de Rivadavia, de las estancias de González Moreno" cuenta la mujer sumando que " los bancos de La Pampa están llenos de plata a instancias de Rivadavia, invito a aquellos que tienen un pesito depósitado en los bancos de La Pampa a que viajen, saquenlo de ahí y ponganlo en el banco que más les guste, en el que más rabia les de, en el que más les guste el cartelito. Saquen el dinero de los bancos de La Pampa, quiero ver que hace Ziliotto cuando tenga que charlar con el Gerente de Banco de La Pampa a ver que carita va a poner. La gente tiene que revelarse porque con el miedo no vamos a ningún lado. Dejen de tener miedo y cuando vengan a traerles los micros para votar que se vuelvan vacíos. Que vean que no votan a gente que no los representan y no los cuidan, a ellos los votaron, y ellos tienen el compromiso de cuidarlos y bregar por su seguridad y están haciendo todo lo contrario diciendo morite en ese pueblito "pedorro" que tienen, y la gente de ese "pueblito pedorro" que ellos se piensan que tienen es de donde se alimentan, la gente del pueblo, el paisano es el que se levanta temprano para ir a ordeñar una vaca, el que se muere de frío para carnear animales que ellos después comen. Están calentitos en su casa con el gas que todo el país subsidia porque La Pampa lo paga más barato y González Moreno que se lo compra a La Pampa lo paga más caro". Fanny vuelve a insistir en la charla por la radio del Grupo Master en Rivadavia con un concepto que ya había vertido en su carta" González Moreno no es un parásito para Pico, hay una relación de mutualismo, se mueve mucho dinero. Hay dos lugares que se ven beneficiados sino ya nos hubieran pegado una patada antes. Ellos toman decisiones unilñaterales, nos tiran el río V, inundan el pueblo, los campos. Mandan policías a tirotear a la gente, mandan medios de comunicación que cuentan la historia como ellos quieren como hicieron los otros días con Reynoso". Leani cuenta que tiene sospechas que desde el gobierno pampeana la están investigando por sus dichos "te puedo asegurar que ya se hicieron notar, de todos si la finalidad fue amedrentarme, señores no tienen con que así que sigan participando". Respecto del cacerolazo la mujer explica que " esta abierto siempre así que si querés lo único que debes hacer es sacarte una foto tocando una cacelora y subirla a las redes sociales. La idea es que todos subamos una foto en un reclamo pacífico, esto es más que visible y nos va a yudar mucho que sean mucha cantidad la gente que lo haga". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA